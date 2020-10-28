إيرادات فيلم توأم روحي تقترب من 13 مليون جنيه

استطاع فيلم "توأم روحى" أن يحقق إيرادات بلغت 42 ألفا و702 جنيه أمس الثلاثاء 27 أكتوبر، في الأسبوع العاشر من عرضه في السينمات، ليصل إجمالي إيراداته إلى 12 مليوناً و724 ألفاً و725 جنيهاً، مُقتربًا من 13 مليون جنيه.

فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.





وروِّج حسن الرداد، لأحدث أفلامه «توأم روحي»، المعروض بالسينمات حاليًا، إذ قام بمتابعة الفيلم في "سينما سيتي ستارز" كما قام بجولة فى عدد من سينمات وسط البلد.





وأشاد عدد من النقاد بالفيلم الذى يعد عودة مختلفة للفنان حسن الرداد الذى كان تركزه في الفترة الأخيرة بالدراما.