لبنان يسجل 1850 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

أعلنت الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1850 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و12 حالة وفاة.





وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن الأسبوع الماضي شهد تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مستوى العالم في أعلى معدل لانتقال العدوى منذ بداية تفشي الوباء.





وقالت المنظمة إنه تم تسجيل أكثر من مليوني إصابة بكورونا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، وسط تزايد عدد الدول التي تصارع الموجة الثانية من الوباء.





وسجلت إفريقيا 32000 حالة إصابة جديدة و800 وفاة خلال الأسبوع الماضي، كما تزايد الحالات في أوروبا، ورصدت أكبر نسبة من الإصابات الجديدة للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بتسجيل أكثر من 1.3 مليون إصابة جديدة خلال الـ 7 أيام الماضية.





كما شهدت أوروبا أيضًا زيادة في عدد الوفيات جراء كورونا، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 35 % أكثر من الأسبوع الماضي ومثلت ما يقرب من ثلث جميع الوفيات الجديدة على مستوى العالم.



