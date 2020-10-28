تركيا تعلن إجراء تجارب على لقاح محلي لـ كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، بدء الاختبارات السريرية على لقاح محلي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بداية من الأسبوع المقبل.





كما كشف الوزير التركي عن توقعه باستخدام هذا اللقاح في بلاده بداية من ابريل من العام المقبل 2021.





وسجلت الصحة التركية، 2305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و77 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن الأسبوع الماضي شهد تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مستوى العالم في أعلى معدل لانتقال العدوى منذ بداية تفشي الوباء.





وقالت المنظمة إنه تم تسجيل أكثر من مليوني إصابة بكورونا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، وسط تزايد عدد الدول التي تصارع الموجة الثانية من الوباء.





وذكرت أنه اعتبارا من 25 أكتوبر، تم الإبلاغ عن أكثر من 42 مليون إصابة و 1.1 مليون حالة وفاة، مع أكثر من 2.8 مليون إصابة جديدة وحوالي 40 ألف حالة وفاة جديدة خلال الأسبوع الماضي".



