فصل الشتاء .. تعرف على أسباب تأخر دوران محرك السيارة في الصباح

محرك السيارة أو نظام التعشيق في السيارة هو المسؤول عن بدء تشغيل السيارة، ومن الأعطال الأكثر شيوعا في السيارات خاصة فى فصل الشتاء، ويصيب قائدي السيارة بحالة من الضجر والانزعاج، تأخر تشغيل محرك السيارة ، وخاصة في الصباح الباكر أو عندما يكون المحرك باردا.





ولكي تتحرك السيارة لا بد من تشغيل محرك السيارة وهناك العديد من العمليات المتسلسلة التي تحدث قبل بدء دوران المحرك مثل الوقود والكهرباء ونقر السِلف، وإذا حدث أي خلل في إحدى هذه العمليات فلن تعمل السيارة، وسيتم توضيح أسباب عدم دوران المحرك عند التشغيل.





ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى تأخير تشغيل المحرك في السيارة وهو بارد والتي تتعلق بدائرة الكهرباء في السيارة هو ضعف بطارية السيارة، ويشمل هذا الأمر ضعف بطارية السيارة نفسها أو ضعف الوصلات الكهربائية الخاصة بها ، بالإضافة إلى ضعف الكابل الارضي بالبطارية نفسها ، فكافة هذه الأمور تؤدي إلى ضعف وتأخير تشغيل المحرك.





ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذا الأمر ، تلف شمعات الاحتراق ( بوجيهات ) السيارة ، عندما تتعرض السيارة إلى ضعف في عمل شمعات الاحتراق ( البوجيهات ) أو تلفها تمامًا في السيارة أو تعرض السيارة إلى أي خلل في الوصلات الخاصة بها في السيارة وتعرض السيارة إلى خلل في أداء الموبينة في السيارة.





تلف حساس الكولانت في السيارة : ولمن لا يعرف هذا الحساس ، فهو الجزء المسئول عن تحديد درجة حرارة ماء التبريد في المحرك ، ويقوم هذا الحساس بأداء وظيفته اذا كانت درجة حرارة ماء تبريد المحرك باردة ، بحيث يعطي أمرا بزيادة جرعة الوقود في المحرك حتى يمكن الوصول إلى درجة حرارة المحرك إلى المستوى الطبيعي ، ومن أبرز علامات تلف هذا الحساس هو تأخير تشغيل السيارة عندما يصبح المحرك باردا.