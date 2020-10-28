AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فصل الشتاء .. تعرف على أسباب تأخر دوران محرك السيارة في الصباح

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:15 م
صدى البلد
Advertisements
قسم السيارات

محرك السيارة أو نظام التعشيق في السيارة هو المسؤول عن بدء تشغيل السيارة، ومن الأعطال الأكثر شيوعا  في السيارات  خاصة فى فصل الشتاء،  ويصيب قائدي السيارة بحالة من الضجر والانزعاج،  تأخر تشغيل محرك السيارة ، وخاصة في الصباح الباكر أو عندما يكون المحرك باردا. 


ولكي تتحرك السيارة لا بد من تشغيل محرك السيارة وهناك العديد من العمليات المتسلسلة التي تحدث قبل بدء دوران المحرك مثل الوقود والكهرباء ونقر السِلف، وإذا حدث أي خلل في إحدى هذه العمليات فلن تعمل السيارة، وسيتم توضيح أسباب عدم دوران المحرك عند التشغيل.


ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى تأخير تشغيل المحرك في السيارة وهو بارد والتي تتعلق بدائرة الكهرباء في السيارة هو ضعف بطارية السيارة،  ويشمل هذا الأمر ضعف بطارية السيارة نفسها أو ضعف الوصلات الكهربائية الخاصة بها ، بالإضافة إلى ضعف الكابل الارضي بالبطارية نفسها ، فكافة هذه الأمور تؤدي إلى ضعف وتأخير تشغيل المحرك.


ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذا الأمر ، تلف شمعات الاحتراق ( بوجيهات ) السيارة ، عندما تتعرض السيارة إلى ضعف في عمل شمعات الاحتراق ( البوجيهات ) أو تلفها تمامًا في السيارة أو تعرض السيارة إلى أي خلل في الوصلات الخاصة بها في السيارة وتعرض السيارة إلى خلل في أداء الموبينة في السيارة.


تلف حساس الكولانت في السيارة : ولمن لا يعرف هذا الحساس ، فهو الجزء المسئول عن تحديد درجة حرارة ماء التبريد في المحرك ، ويقوم هذا الحساس بأداء وظيفته اذا كانت درجة حرارة ماء تبريد المحرك باردة ، بحيث يعطي أمرا بزيادة جرعة الوقود في المحرك حتى يمكن الوصول إلى درجة حرارة المحرك إلى المستوى الطبيعي ، ومن أبرز علامات تلف هذا الحساس هو تأخير تشغيل السيارة عندما يصبح المحرك باردا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المشكلة والحل.. 5 أسباب وراء اهتزاز محرك السيارة

أسباب ارتفاع حرارة محرك السيارة في الصيف

أبرز أعطال طرمبة البنزين وطرق صيانتها

خلى بالك.. 3 علامات تخبرك بـ تلف البوجيهات

أسباب اهتزاز السيارة عند تشغيل المحرك

لكي لا تتعرض لمواقف مؤرقة على الطريق.. اعرف سبب تقطيع السيارة

ترشيحاتنا

أول تعليق من تركيا بعد حرق صورة أردوغان والعلم التركي في لبنان

من الافتتاح وحتى اليوم.. فنانات يثرن الرأي العام بملابسهن في الجونة السينمائي

وفاة شقيق اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق والمستشار الأمنى لرئيس مجلس الوزراء

تقارير: مصر طلبت تأجيل لقاء الزمالك والرجاء ونهائي دوري الأبطال لما بعد 19 نوفمبر

ماذا يعني قرار مركز التسوية ببطلان لائحة الزمالك الصادر اليوم

أحمد مرتضى منصور يوجه رسالة إلى العتال وممدوح عباس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت غريب.. ليلى علوي فى إطلالة غير تقليدية من مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

باليورو وبعد الخصم| سعر غير متوقع لـ فستان رانيا يوسف في الجونة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء الساخن؟