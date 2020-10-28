أول تعليق من تركيا بعد حرق صورة أردوغان والعلم التركي في لبنان

علقت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، على قيام متظاهرين بحرق صورة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والعلم التركي، في مظاهرة بلبنان.





وأعربت الخارجية التركية في بيان عن إدانتها لما وصفته بـ "الممارسات غير اللائقة" تجاه الرئيس التركي وعلم تركيا، خلال مظاهرة نظمها اللبنانيون الأرمن أمام السفارة التركية في العاصمة اللبنانية بيروت، وفقًا لقناة "آر تي" الروسية.





وأضافت الخارجية التركية: "ندين بشدة التصرفات غير اللائقة بحق رئيس جمهوريتنا وعلمنا الوطني، خلال تظاهرة أمام السفارة التركية في العاصمة اللبنانية بيروت، وننتظر من الجهات المختصة التحقيق بشكل عاجل ومحاسبة المخطئين".





وبحسب الخارجية التركية، فإن "المظاهرة المذكورة، حصلت بتنظيم من جماعات أرمنية في لبنان، بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، وتم حرق العلم التركي وصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".





وكانت الأحزاب الأرمنية والمنظمات الطلابية في لبنان نظمت تظاهرة أمام السفارة التركية في منطقة الرابية، تنديدا بخرق اتفاق الهدنة بين كاراباخ وأذربيجان، ودعم تركيا لأذربيحان في الصراع على الأقليم.





وقام المتظاهرون خلال التظاهرة برشق القوى الأمنية المكلفة بحماية السفارة بالحجارة، وأطلقوا المفرقعات النارية وحصل تدافع بين الجانبين.





ورفع المتظاهرون شعارات تندد بسياسة أنقرة ودعمها المباشر لأذربيجان في معركتها العسكرية في منطقة كاراباخ.



