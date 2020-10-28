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ثقافة

ثقافة القليوبية تحتفل بالمولد النبوي الشريف

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:59 م
قصر ثقافة بنها
قصر ثقافة بنها
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القسم الثقافي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

ونظم بيت ثقافة شبين القناطر، محاضرة عن "المولد النبوي الشريف" ألقاها الشيخ محمد عبد النبي، استهل حديثه بذكر نسب سيدنا محمد (ﷺ)  مُحَمَّدٌ بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب إلى أن يصل نسبه لسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، ومن ضمن أسمائه هو محمد وأحمد والماحي والعاقب والمُقفّي، ولد عام الفيل في مكّة المكرّمة ومات في السنة الحادية عشرة للهجرة المباركة في المدينة المنورة، فكان خير رحمة للعالمين، وختم حديثه بأنه يجب علينا التمسك بتعاليم الإسلام وأن نسير على نهج سيدنا محمد بطاعة رب العالمين واجتناب نواهيه، بينما عقد بيت ثقافة سنديون محاضرة للحديث عن "المولد النبوي الشريف"، لفضيلة الشيخ طه الصباغ، والذي تناول فيها جانب من السيرة العطرة للنبي (ﷺ) مولده وبعثته.

قدمت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة بنها بقيادة المايسترو أحمد يسري، عرض فني بمناسبة المولد النبوي الشريف، تتضمن باقة متنوعة من الأغاني الدينية، كما أقام بيت ثقافة القلج ورشة عمل عروسة المولد النبوي الشريف، باستخدام ورق البرستول و الكانسون الملون، بينما نظم بيت ثقافة طوخ وبيت ثقافة شبرا شهاب ورشة رسم عروسة المولد ومظاهر الاحتفال بهذه المناسبة.

نفذ نادي المرأة بقصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة تعليم كروشية، بينما أقام بيت ثقافة شبين القناطر ورشة عمل اكسسوارات باستخدام خامات بسيطة ومتوفرة، كما عقد بقصر ثقافة كفر شكر، محاضرة عن "خطورة الزواج العرفي"، لفضيلة الشيخ جلال السيد، تحدث خلالها عن رأى الدين فى الزواج العرفي، فهو زواج يشهده الولي والشهود إلا أنه من الناحية العملية يعتبر من أكبر الكوارث التى تواجه المجتمع و أنه واقع يعانى منه البعض من ضياع حقوق المرأه المادية و مشاكل إثبات نسب الأطفال.

وفي إطار النشاط أونلاين للأطفال أعد قصر ثقافة بهتيم ورشة حكي لقصة "امتحان السماء" بصوت جمال عبدالحميد.

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