خادم الحرمين يصدر مرسوما ملكيا جديدا

اعلن نادي الإبل بالمملكة العربية السعودية عن صدور أمر سامٍ بتأسيس الهجانة الملكية بالشراكة مع رئاسة الحرس الملكي، وذلك للمساهمة في التعريف بالموروث الثقافي للإبل والهجن.





وبين النادي في بيان له اليوم أن مهمة الهجانة الملكية تتمثل في المشاركة في مراسم الاستقبالات الرسمية لضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.





كما تساهم الهجان الملكية في تقديم العروض التراثية السعودية الخاصة بالهجانة.



