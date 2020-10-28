المحرصاوي: محمد علي باشا اعتمد على علماء الأزهر في نهضة مصر

تقدّم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر بخالص التهنئة لكل من الدكتور أحمد ربيع يوسف، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق، والدكتورة مها عقل، عميدة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة الأسبق؛ بمناسبة تكريمهما اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنحهما وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، خلال احتفالية وزارة الأوقاف اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام.





وأعلن رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر مليئة بالعلماء في شتى العلوم والمعارف، مؤكدًا أن محمد علي باشا عندما تولى حكم مصر عام 1805م وبدأ في تأسيس نهضة في شتى المجالات أقامها وأسسها معتمدًا على علماء الأزهر الشريف.



