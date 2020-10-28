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ديني

المحرصاوي: محمد علي باشا اعتمد على علماء الأزهر في نهضة مصر

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:23 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
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محمد شحتة
تقدّم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر بخالص التهنئة لكل من الدكتور أحمد ربيع يوسف، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق، والدكتورة مها عقل، عميدة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة الأسبق؛ بمناسبة تكريمهما اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنحهما وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، خلال احتفالية وزارة الأوقاف اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام.

وأعلن رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر مليئة بالعلماء في شتى العلوم والمعارف، مؤكدًا أن محمد علي باشا عندما تولى حكم مصر عام 1805م وبدأ في تأسيس نهضة في شتى المجالات أقامها وأسسها معتمدًا على علماء الأزهر  الشريف.

كما أكد الدكتور محمد المحرصاوي أن علماء الأزهر الشريف هم القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، لافتًا إلى أن أطباء جامعة الأزهر كانوا في طليعة الصفوف التي تصدت لجائحة فيروس كورونا، جنبًا إلى جنب مع جهود مؤسسات الدولة كافة في مختلف محافظات الجمهورية.

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