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برلمان

اليوم.. الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوي وسط إجراءات احترازية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
النائب عبدالهادي
النائب عبدالهادي القصبي
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أحمد أيمن
هنأ شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس ائتلاف الأغلبية دعم مصر، الدكتور عبدالهادي القصبي، القيادة السياسية والشعب المصرى والامتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوى الشريف، مشيرا إلى أن الدولة المصرية احتفلت أمس الأربعاء، بذكرى المولد النبوى الشريف.

وأعلن أن المشيخة العامة للطرق الصوفية، ستحتفل اليوم الخميس، أيضا عقب صلاة العشاء بالمولد النبوي بمسجد سيدنا الحسين بأعداد محدودة طبقا للإجراءات الاحترازية والمصريين جميعا يحتفلون فى كل لحظة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم .

وأضاف شيخ مشايخ الطرق الصوفية أن الرد الفعلى لجموع المسلمين هو نشر المحبة والتسامح والحب وقبول الآخر والصفح هو أحسن رد نرد به وعلينا أن نتعلم من حضرته اتقان العمل الاخلاص والوفاء به موضحا اذا كنا متعلقين بحب حضرة النبى صلى الله علينا وسلم علينا أيضا عدم تصديق الشائعات والكذب الذى يستهدف هدم الدولة ولكن إرادة المصريين ووعيهم درع وحائط ضد الأفكار الهدامة .

وأكد القصبى أن العالم أجمع عليه أن يعرف بحضارة ورقة ديننا الإسلامي، قائلا إن هناك بعض الدول التى تتشدق بحقوق الإنسان ونجدها أول ما تهدر كرامته حينما يصادف هواها ومصلحتها و تكيل بمكيالين.

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