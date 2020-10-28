AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لرفع كفاءة الأداء المالي للحكومة.. كل ما تريد معرفته عن قانون المالية الموحد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:31 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذي تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقًا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم دمج قانون «الموازنة العامة» وقانون «المحاسبة الحكومية» اللذين يحكمان الأداء المالي في مصر في «قانون المالية العامة الموحد»، خاصة بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات وقد بدا واضحًا عدم ملاءمتهما للمتغيرات التي شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموزانة، في ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة.

ولفت إلى أن هناك العديد من الممارسات والأعمال لم يرد ذكرها في القانونين مثل الأطر الموازنية، والتخطيط المالي، وموازنة «البرامج والأداء»، وتوجد أيضًا مواد بالقانونين بذات المضمون وتؤدي نفس المعنى بما يعكس عدم الترابط بين نصوصهما الذي ظهر جليًا بتطبيق الموازنة الإلكترونية التي تربط الإعداد بالتنفيذ بما يعكس الحاجة المُلحة لصياغة قانون موحد للمالية العامة.

وأضاف معيط أن قانون المالية العامة الموحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادى المصري، بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، ويستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، وترسيخ  مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.

وأشار الوزير إلى أن قانون المالية الموحد الجديد يستهدف تحقيق المرونة الكافية فى تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال «سنة الاعتماد»، وفق ضوابط حاكمة، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يركز على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية حيث يشترط فى مسئوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى.

وأوضح أنه تم إعداد قانون المالية العامة الموحد من خلال فريق عمل بالوزارة بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية فى إدارة المالية العامة وإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة بمراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: تعزيز حوكمة إجراءات الصرف والتحصيل الإلكتروني لرفع كفاءة الأداء المالى

ترشيد الإنفاق.. المالية: توجيهات رئاسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة لتحسين معيشة المواطنين

الحكومة توافق على قانون المالية العامة الموحد.. تفاصيل

8 موافقات مهمة خلال اجتماع حكومة مدبولي اليوم .. تعرف عليها

خلال اجتماع حكومة مدبولي .. الموافقة على قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات المشمولة وقانون المالية العامة الموحد

ترشيحاتنا

ماكرون يعلن الإغلاق العام في فرنسا بسبب كورونا

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

بعد قليل بالصوت والصورة.. مرتضى منصور يلقي كلمته للتعليق على قرار مركز التسوية والتحكيم

حكم التسوية ببطلان لائحة الزمالك نهائيا؟ أمين عام الأولمبية يحسم الجدل

بين الغرابة والجرأة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات النجمات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

تقارير: مصر طلبت تأجيل لقاء الزمالك والرجاء ونهائي دوري الأبطال لما بعد 19 نوفمبر

AdvertisementS

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

جد رضيع طوخ: بنتي بريئة وجوزها طردها.. وهو فيه أمّ تموّت ضناها

الإدارة القانونية بوزارة الرياضة: الطعن على حكم مركز التسوية يوقف التنفيذ فورًا

اجتماع جديد لفريقى التحقيق المصري والإيطالي في وفاة جوليو ريجيني.. صور

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على بطلان لائحة الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة

أناقة شياكة جرأة| 70 صورة على السجادة الحمراء في اليوم"6" من مهرجان الجونة..شاهد

انقلاب أتوبيس مدارس في شارع مصطفى النحاس وتهشم سيارتين

بعد انتقاده للنادي.. بيراميدز ردا على تركي آل الشيخ: لا يملك حصة وعلاقته بنا انتهت

ماكرون يعلن الإغلاق العام في فرنسا بسبب كورونا

بين الغرابة والجرأة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات النجمات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

برئاسة مصر| مجلس السلم والأمن الأفريقي يدين نقل المقاتلين الأجانب إلى القارة السمراء

ناد بلا رئيس بلا لائحة بلا قناة.. مرتضى منصور: انتظروا بيانا بالصوت والصورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الكاش مايوه.. سارة حناشي بإطلالة جديدة مثيرة في الجونة السينمائي

الكاروهات الأحمر.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

بإطلالة بسيطة .. ميريهان حسين تتألق في مهرجان الجونة السينمائي