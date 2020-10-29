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بين الناس

خوفا من الأمراض.. سكان كفر البهايتة في الدقهلية يستغيثون من انتشار القمامة.. صور

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
يعيش أهالي قرية كفر البهايتة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حالة من الإهمال والتجاهل من قبل المسئولين، بسبب تراكم القمامة وانتشار الحيونات النافقة.

وقالت عبير فهمى مصلحى الجمل فى شكواها: نعانى نحن سكان كفر البهايتة من انتشار القمامة بين جانبي الطريق ، دون أدنى اهتمام من المسئولين رغم  الشكاوى والاستغاثات التى أرسلها الأهالى لهم إلا أنها لم تحرك ساكنًا، الأمر الذى أدى لانتشار الحشرات الناقلة للأمراض الوبائية بسبب تراكم القمامة.

ناشد المسئولين بسرعة التدخل لإنقاذهم من انتشار الأمراض والأوبئة ورأفة بأطفالهم الصغار وكبار السن.

للتواصل مع القارئة
01110676778

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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