يهدد حياتنا.. سكان شارع السخاوي بطوخ دلكة في المنوفية يستغيثون من وجود عامود كهرباء بوسط الطريق.. صور

استغاث المواطن سعيد أبوالعزم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عمود كهرباء الملاصق لشرفة منزله في شارع السخاوى بجوار الكنيسه طوخ دلكة مركز تلا محافظة المنوفية.





قال فى رسالته: نخشى على السكان والأطفال من خطورة الصعق الكهربائى، مطالبا بنقل العامود الذى يوجد بجوار المنزل، حفاظا على أرواح أبنائنا .





وأضاف: قدمنا كثيرا من الشكاوى ولا استجابة من المسئولين حتى الآن لنقل هذا العامود الذى يتسبب فى فزع للسكان خوفاً من حدوث كارثة أو تعرض أحد للصعق من الأطفال أو المارة.









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