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بين الناس

يهدد حياتنا.. سكان شارع السخاوي بطوخ دلكة في المنوفية يستغيثون من وجود عامود كهرباء بوسط الطريق.. صور

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن سعيد أبوالعزم  ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عمود كهرباء الملاصق لشرفة منزله في شارع السخاوى بجوار الكنيسه طوخ دلكة مركز تلا محافظة المنوفية. 

قال فى رسالته: نخشى على السكان والأطفال من خطورة الصعق الكهربائى، مطالبا بنقل العامود الذى يوجد بجوار المنزل، حفاظا على أرواح أبنائنا .

وأضاف: قدمنا كثيرا من الشكاوى ولا استجابة من المسئولين حتى الآن لنقل هذا العامود الذى يتسبب فى فزع للسكان خوفاً من حدوث كارثة أو تعرض أحد للصعق  من الأطفال أو المارة.


للتواصل مع القارئة
 01021247436

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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