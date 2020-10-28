نشأت الديهي يطالب قطر بالتخلي عن نادي باريس سان جيرمان|فيديو

قال الاعلامي نشأت الديهي ، ان الشعب التركي لا يشتري شيئا من باريس مؤكدا ان الشعب التركي لا يجد الطعام ويبحث عن لقمة العيش.





وأضاف الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، ان قطر أكبر دولة عربية لديها استثمارات مع فرنسا وتصل الي 40 مليار دولار ومن ضمن هذه المشروعات نادي باريس سان جيرمان المملوك لقطر.





واوضح الديهي ، ان قطر اذا كانت صادقة في مقاطعة البضائع الفرنسية هي وتركيا لماذا لا تتخلى عن نادي باريس سان جيرمان وهو مملوك لناصر الخليفي. البضائعتتخلى





وتابع : استثمارات قطر في باريس عبارة عن نوادي رياضية وبارات وعقارات واكبرها مشروع نادي باريس سان جيرمان.



