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نشأت الديهي يطالب قطر بالتخلي عن نادي باريس سان جيرمان|فيديو

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:54 م
الديهي
الديهي
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إبراهيم القادري
قال الاعلامي نشأت الديهي، ان الشعب التركي لا يشتري شيئا من باريس مؤكدا ان الشعب التركي لا يجد الطعام ويبحث عن لقمة العيش.

وأضاف الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، ان قطر أكبر دولة عربية لديها استثمارات مع فرنسا وتصل الي 40 مليار دولار ومن ضمن هذه المشروعات نادي باريس سان جيرمان المملوك لقطر.

واوضح الديهي ، ان قطر اذا كانت صادقة في مقاطعة البضائع الفرنسية هي وتركيا لماذا لا تتخلى عن نادي باريس سان جيرمان وهو مملوك لناصر الخليفي.

وتابع : استثمارات قطر في باريس عبارة عن نوادي رياضية وبارات وعقارات واكبرها مشروع نادي باريس سان جيرمان.

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