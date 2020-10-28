AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تقديم الدعم النفسي.. السعودية تنتشل نساء اليمن من مأساتهن بالمبادرات

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:48 م
نساء اليمن
نساء اليمن
Advertisements
مـيــــــس رضــــــا
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -عبر الاتصال المرئي- اليوم، اتفاقية مشتركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ مشروع تقديم خدمات الطوارئ للنساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي باليمن.


وقع الاتفاقية  المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائب المدير التنفيذي للصندوق إب باترسون.


وتهدف الاتفاقية إلى إدماج النساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن من خلال مجموعة من الخدمات النفسية والاجتماعية، وتعزيز آليات حماية المرأة والفتاة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد من انتشاره، إضافة إلى تمكين النساء والفتيات المعرضات للخطر وتعزيز قدراتهن من خلال برامج التدريب الحرفي والمهني، يستفيد من الاتفاقية 28,640 امرأة في محافظات: عدن ، شبوه ، لحج، المهرة ، مأرب ، حضرموت.


ويأتي التوقيع في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط نيران الحرب على الإرهاب.. السعودية تطلق مشروعا جديدا لمساعدة ودعم نساء اليمن

يد تبنى وأخرى تكافح الإرهاب.. تعرف على مساعدات السعودية لـ مأرب اليمنية

مساعدات الملك سلمان تنشل اليمن من كورونا والسودان من الفيضانات

التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة مفخخة حوثية على نجران السعودية

دفعات إغاثة جديدة من السعودية لليمن

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية

ترشيحاتنا

بعد الدفع بخزانيّ مياه| إخماد حريق هائل بمخزن خردة بصفط اللبن.. صور

مثيرة وجريئة.. شاهد| فساتين هدى الإتربي في مهرجان الجونة

مثلا بـ جثته.. القبض على المتهمين الرئيسيين بقتل رجل دين في المنيا

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ بوسى شلبي بمهرجان الجونة تثير الجدل

ناد بلا رئيس بلا لائحة بلا قناة.. مرتضى منصور: انتظروا بيانا بالصوت والصورة

بسبب الفساد| رئيس الكاف أحمد أحمد مهدد بالإيقاف من فيفا

AdvertisementS

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

جد رضيع طوخ: بنتي بريئة وجوزها طردها.. وهو فيه أمّ تموّت ضناها

الإدارة القانونية بوزارة الرياضة: الطعن على حكم مركز التسوية يوقف التنفيذ فورًا

اجتماع جديد لفريقى التحقيق المصري والإيطالي في وفاة جوليو ريجيني.. صور

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على بطلان لائحة الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة

أناقة شياكة جرأة| 70 صورة على السجادة الحمراء في اليوم"6" من مهرجان الجونة..شاهد

انقلاب أتوبيس مدارس في شارع مصطفى النحاس وتهشم سيارتين

بعد انتقاده للنادي.. بيراميدز ردا على تركي آل الشيخ: لا يملك حصة وعلاقته بنا انتهت

ماكرون يعلن الإغلاق العام في فرنسا بسبب كورونا

بين الغرابة والجرأة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات النجمات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

ناد بلا رئيس بلا لائحة بلا قناة.. مرتضى منصور: انتظروا بيانا بالصوت والصورة

برئاسة مصر| مجلس السلم والأمن الأفريقي يدين نقل المقاتلين الأجانب إلى القارة السمراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الكاش مايوه.. سارة حناشي بإطلالة جديدة مثيرة في الجونة السينمائي

الكاروهات الأحمر.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

بإطلالة بسيطة .. ميريهان حسين تتألق في مهرجان الجونة السينمائي