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مرأة

الكاروهات الأحمر.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:54 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة هنا الزاهد ؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام بإطلالة جديدة.

وتالقت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية شميز كاروهات احمر وبنطلون جينز ازرق فاتح. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضعالمكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. 

يذكر أن بدأت الفنانة هنا الزاهد تصوير أول مشاهد مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة.

مسلسل "حلاوة الدنيا سكر" تأليف عدد من الكتاب الشباب، وإخراج خالد الحلفاوي.
الكاروهات الأحمر.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

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