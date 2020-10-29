نضال الشافعي: مهرجان الجونة عمره قصير وأثبت نفسه عالميا

قال الفنان نضال الشافعي، إنه متواجد فى مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدًا أن إدارة المهرجان ملتزمة بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.





وأضاف في مداخلة هاتفية برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن المهرجان عمره قصير لكنه اثبت نفسه بين المهرجانات فى العالم.





وأشار إلى أن العالم بالكامل يشيد بما يتم فى مهرجان الجونة، مؤكدا أن كل عام يكون هناك شئ جديد فى المهرجان





ولفت إلى أن إدارة مهرجان الجونة استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة والمنافسة مع المهرجانات الكبيرة.





وأوضح أنه يتمنى مزيد من النجاحات المتواصلة لمهرجان الجونة فى الدورات المقبلة وكشف أنه رغم جائحة كورونا المهرجان تم فى موعده، وبه اقبال كبير من النجوم.



