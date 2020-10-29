السبكي: التعليم الطبي المستمر هو نهج العمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية.. وبرامج تدريبية ومنح وبعثات لكافة العاملين لضمان استمرار جودة مخرجات العمل

أحمد السبكي:

= تكريم الدكتورة كوثر محمود عضو مجلس الإدارة لتعيينها بمجلس الشيوخ = استلام أصول المنشآت الصحية بالأقصر قريبًا في إطار الاستعداد لبدء التشغيل التجريبي بالمحافظة





عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور أحمد السبكي "رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان"، وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالأمور التنظيمية والفنية والمالية والإدارية داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، كما تم طرح حزمة من المقترحات في إطار الارتقاء بمستوى العاملين بالهيئة وفروعها المختلفة .





وفي مستهل الاجتماع، هنأ الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وجميع الأعضاء، د.كوثر محمود "عضو مجلس الادارة ونقيب عام التمريض"، موجهًا الشكر للقيادة السياسية للثقة في شخص د.كوثر كأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، مثمنًا تعيينها نائب بمجلس الشيوخ ، ومتمنيًا لها دوام التوفيق والسداد خلال فترة تمثيلها بمجلس الشيوخ مع استمرار عطائها للمجلس .





واستعرض الدكتور هاني راشد "نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة" ما تم إنجازه من أعمال تشمل تكليف لجنة لإستلام الأصول العلاجية ببورسعيد فور استلامها، وذلك بمعرفة إدارة الموارد البشرية بالهيئة، مشيرًا إلى تقديم أكثر من ٢مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد من خلال المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية بالمحافظة حتى الآن .





فيما قام الدكتور أمير التلواني "المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية" بعرض نتائج أعمال المجلس التنفيذي، وآثار ذلك ذلك على آداء الخدمة لدى المنتفعين والتي ترتكز على عدة محاور تشمل تطوير حزم الخدمات المقدمة من خلال المنشآت الصحية بالهيئة، وتطوير سلسلة الإمداد الدوائي، وميكنة الخدمات المقدمة وفندقة الخدمات، مشيرًا إلى رضاء المنتفعين عن آداء الخدمة الطبية داخل الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بنسبة ٩٠% ، وكذلك تقنين وضع المتعاقدين والعمالة الموسمية بالهيئة والبالغ عددهم ٣٥١ متعاقد.





وتطرق المدير التنفيذي للهيئة إلى عرض نتائج حملة الفحص الشامل الدوري التي تجري على أرض الواقع الآن لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وتستمر حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف فحص ٦٠٠ألف مواطن من منتفعي المنظومة ببورسعيد ، وتقدم الحملة ١٢ فحص طبي للمنتفعين ، ويتم تقديمها بكل المنشآت الطبية لهيئة الرعاية ببورسعيد بل وتمتد لحملات "طرق الأبواب" للمواطنين في بيوتهم لإجراء الفحوصات وعمل اللازم طبيًا للحالات من صرف العلاج أو الخدمة الطبية التي يحتاجها المنتفعين ببورسعيد.





فيما أكد الدكتور أحمد السبكي على أهمية التدريب الطبي المستمر والذي يمثل منهج واستراتيجية هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا من خلال عمل تدريبات من خلال الإنترنت لكافة التخصصات الطبية (E-learning) ، ومن ثم ربط حافز الجودة بآداء العاملين بعد تلقيهم التدريبات اللازمة، موضحًا أن التدريب آداة محفزة للعاملين وليست إلزامية.





وخلال الاجتماع ثمن السيد الدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية عضو مجلس الادارة ، توجه الهيئة لوضع برامج تدريبية للعاملين بالإدارة المالية ليصبح المديرين الماليين مؤهلين للعمل بالهيئة وفروعها والمنشآت الطبية التابعة لها، فضلًا عن برامج التعليم الطبي المستمر لكافة الفرق الطبية من العاملين بالهيئة ودعم تمويل هذه المنح من خلال المنح وشركاء الهيئة من القطاع الخاص.





وفي نهاية الاجتماع استعرضت د. كوثر محمود "نقيب التمريض وعضو مجلس الإدارة" آلية العمل داخل مدرسة التمريض بمستشفى المبرة ببورسعيد والتي تم تشغيلها والعمل بها لأول مرة هذا العام، لافتة إلى الشراكة مع إحدى الشركات الإيطالية للإرتقاء بالمدرسة بما يتسق مع معايير الجودة العالمية، لافتة إلى توحيد يونيفورم الطلاب، أحدهم للدراسة العملية والآخر للدراسة النظرية داخل المدرسة ، مؤكدة على الالتزام بإجراءات وسياسات مكافحة العدوى بين الدارسين مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي أثناء الدراسة.





وفيما يخص محافظة الأقصر؛ تم عرض الخطة الزمنية والتنفيذية لنقل الأصول بمحافظة الأقصر استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الجديد بها قريبًا؛ إضافة إلى الاستعداد للإعلان عن فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية والقيادية لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر خلال أيام.





هذا؛ وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية قامت استلام أصول 44 منشأة صحية بين مستشفيات ووحدات ومراكز صحية بقيمة 8 مليار جنيه بطاقة 8 آلاف موظف لتصبح النواه الأولى في نقل الأصول الصحية إلى هيئة الرعاية الصحية التي سينتقل إليها جميع أصول وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات التعليمية تدريجيًا لتعمل وفق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد مع التطبيق المرحلي في المحافظات المختلفة.





حضر الاجتماع كل من د. إيهاب أبو عيش "نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل"، د. إيهاب هيكل "نقيب أطباء الأسنان"، د. سامي سعد "نقيب العلاج الطبيعي"، د. كوثر محمود "نقيب التمريض"، د. إبراهيم فخر "عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية"، د. فريد محرم "خبير في مجال محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية"، د. مصطفى عبدالله " خبير اقتصاديات الصحة وعضو مجلس إدارة الهيئة".