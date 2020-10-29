أعراض تحذيرية لقرحة المعدة.. تخلصى منها بدون أدوية

2. الفجل

يحتوي الفجل على الألياف التي تساعد في الهضم وامتصاص الزنك والمعادن الأخرى

3. التفاح

4. الفراولة





يمكن أن تعمل الفراولة كدرع وقائية ضد قرحة المعدة حيث إنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من القرحة،







5. الجزر



