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سيارات

كيف يتم إخراج الزكاة على السيارات ؟

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
قالت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية  ان الزكاة على السيارات تختلف قيمتها حسب طريقة استخدام السيارة ، مؤكدا ان الزكاة على السيارة تكون حسب الغرض من السيارة وهل للأستخدام الشخصي أم التجاري

واكدت اللجنة أنه في حالة استخدام السيارة للركوب الشخصي  فلا يوجد عليها زكاة ، وذلك وفقا لما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال " ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة ، ويعني الحديث أن الحصان وهو وسيلة النقل في السابق إذا استخدمت للركوب الشخصي فلا يوجد عليها زكاة. 


وواضحت اللجنة  إذا كان استخدام السيارات بصورة تجارية فيجب اخراج الزكاة عليها لانها تتحول بذلك إلى مجال للتجارة وتكون شروط اخراج الزكاة عنها حسب قيمة السيارة حيث أن تجاوزت 85 جرام الذهب 21 يتم إخراج2.5 % بعد مرور عام هجري كامل على السيارة من يوم شرائها.


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