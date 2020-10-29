المدير التنفيذي لـ شباب القادة يكشف عن تفاصيل إطلاق منصة الأنشطة الطلابية.. فيديو

أنه كان من ضمن مشكلات الشباب في إطلاق منصة الأنشطة الطلابية أنهم يقدمون ابتكارات عديدة على مستوى الجامعات وأن الحكومة لا ترى ذلك.





وأضاف فتحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن هناك 322 فكرة تتراوح ما بين الصحة والتعليم والصناعة والملف البيئي.





وتابع المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة أن المنصة موجهة لطلاب الجامعات المصرية مشيرا إلى أنه تم خلق المنصة منذ سنتين لتجميع الطاقات في مكان واحد.





منصة الأنشطة الطلابية هي منصة تجمع كل أنشطة من كافة جامعات مصر، مؤكدا أن الشباب لديهم ابتكارات في ملف التعليم والصحة وصناعة السيارات والغواصات.

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الثلاثاء احتفال مؤسسة شباب القادة بإطلاق منصة الأنشطة الطلابية للعام الثاني على التوالي، بحضور أ.أحمد فتحي المدير التنفيذي للمؤسسة، وأ.أحمد أبو هشيمة المدير التنفيذي لشركة حديد المصريين، وعددٍ من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

وأشار فتحي إلى أن

أكد أحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة