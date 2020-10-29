المدير التنفيذي لـ شباب القادة يكشف عن تفاصيل إطلاق منصة الأنشطة الطلابية.. فيديو

أكد أحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة أنه كان من ضمن مشكلات الشباب في إطلاق منصة الأنشطة الطلابية أنهم يقدمون ابتكارات عديدة على مستوى الجامعات وأن الحكومة لا ترى ذلك.
وأضاف فتحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن هناك 322 فكرة تتراوح ما بين الصحة والتعليم والصناعة والملف البيئي.
وتابع المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة أن المنصة موجهة لطلاب الجامعات المصرية مشيرا إلى أنه تم خلق المنصة منذ سنتين لتجميع الطاقات في مكان واحد.
وأشار فتحي إلى أن منصة الأنشطة الطلابية هي منصة تجمع كل أنشطة من كافة جامعات مصر، مؤكدا أن الشباب لديهم ابتكارات في ملف التعليم والصحة وصناعة السيارات والغواصات.