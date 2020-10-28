أستاذ علم أوبئة: العالم وصل إلى ذروة الإصابات بكورونا .. فيديو

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن العالم وصل إلى ذروة أعلى في الإصابات بفيروس كورونا من الموجة الأولى، لكن بعدد وفيات أقل.





وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن الصحة العالمية سجلت أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.









وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن قلة الوفيات سببها زيادة عدد المسحات التي تجرى، والتي تظهر الإصابات الطفيفة مما يقلل نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات.



