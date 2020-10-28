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توك شو

أستاذ علم أوبئة: العالم وصل إلى ذروة الإصابات بكورونا .. فيديو

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:52 م
الدكتور إسلام عنان،
الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئ
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محمود محسن
أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن العالم وصل إلى ذروة أعلى في الإصابات بفيروس كورونا من الموجة الأولى، لكن بعدد وفيات أقل.

وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن الصحة العالمية سجلت أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.


وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة،أن قلة الوفيات سببها زيادة عدد المسحات التي تجرى، والتي تظهر الإصابات الطفيفة مما يقلل نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات.

وأشار عنان إلى  ان عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا اقترب من 44 مليونا بعدد وفيات تجاوز مليونا و174 ألفا.

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