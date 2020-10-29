اليوم.. طلاب دورة ٢٤ أكتوبر بالتربية العسكرية جامعة حلوان يؤدون الامتحان الإلكتروني

أعلنت إدراة التربية التربية العسكرية بجامعة حلوان عن تطبيقها نظام البحث الالكترونى لاجتياز دورة التربية العسكرية للذكور من طلاب الجامعة بسبب ظروف انتشار وباء فيروس كورونا المستجد .





كما اعلنت جامعة حلوان عن رابط التسجيل فى دورة التربية العسكرية و لأداء الإختبارات الإلكترونية وتسليم أبحاث الدورة للطلاب .





ويأتى هذا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وذلك تيسيرًا على الطلاب لمنع تجمع الطلاب داخل الجامعة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويمكن الطالب التسجيل

من خلال هذا اللينك :





http://app2.helwan.edu.eg/military/EXAMA/login.asp





ويتم انعقاد الدورة على المنصة الالكترونيه الجامعة بدلآ من التواجد داخل الحرم الجامعي نظرا الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا و من خلال حرص الجامعة على صحة طلابها من الجامعة .





يأتي ذلك عقب تسجيل مجموعة من البيانات وهي الرقم القومي والبيانات الشخصية الاسم والكلية والفرقة ورقم الطالب بالدورة المشترك بها والفصيلة ثم رفع وتحميل البحث على الموقع عقب كتابته وفقا للشروط المحددة وأداء الامتحان.





وأوضحت الإدارة أنه توزيع البحث الالكتروني للتربية العسكرية لجامعة حلوان لعام ٢٠٢٠ المخصص للدورة (٢٤ اكتوبر ) للقسم النهائي ، مشيرا الى انه من المقرر ان يجتاز الطلاب للامتحان الالكترونى بجانب البحث،





وقد تم تحديد اليوم الخميس الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٠ ليكون يوم الامتحان الالكترونى للطلاب من الساعة ٦صباحا حتى الساعة ٦ مساء .