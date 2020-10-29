AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم.. طلاب دورة ٢٤ أكتوبر بالتربية العسكرية جامعة حلوان يؤدون الامتحان الإلكتروني

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
أعلنت إدراة التربية التربية العسكرية بجامعة حلوان عن تطبيقها نظام البحث الالكترونى لاجتياز دورة التربية العسكرية للذكور من طلاب الجامعة بسبب ظروف انتشار وباء فيروس كورونا المستجد .

كما اعلنت جامعة حلوان عن رابط التسجيل فى دورة التربية العسكرية و لأداء الإختبارات الإلكترونية وتسليم أبحاث الدورة للطلاب . 

ويأتى هذا  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وذلك تيسيرًا على الطلاب لمنع تجمع الطلاب داخل الجامعة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويمكن الطالب التسجيل 
من خلال هذا اللينك :

http://app2.helwan.edu.eg/military/EXAMA/login.asp

ويتم انعقاد الدورة على المنصة الالكترونيه الجامعة بدلآ من التواجد داخل الحرم الجامعي نظرا الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا و من خلال حرص الجامعة على صحة طلابها من الجامعة .

يأتي ذلك عقب تسجيل مجموعة من البيانات وهي الرقم القومي والبيانات الشخصية الاسم والكلية والفرقة ورقم الطالب بالدورة المشترك بها والفصيلة ثم رفع وتحميل البحث على الموقع عقب كتابته وفقا للشروط المحددة وأداء الامتحان. 

وأوضحت الإدارة أنه توزيع البحث الالكتروني للتربية العسكرية لجامعة حلوان لعام  ٢٠٢٠ المخصص للدورة (٢٤ اكتوبر ) للقسم النهائي ، مشيرا الى انه من المقرر ان يجتاز الطلاب للامتحان الالكترونى بجانب البحث، 

وقد تم تحديد  اليوم الخميس  الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٠ ليكون يوم الامتحان الالكترونى للطلاب من الساعة ٦صباحا حتى الساعة ٦ مساء .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تبدأ الكشف الطبي للطلاب المستجدين.. الكليات: سداد رسوم الكشف إلكترونيا.. ويجب إحضار شهادة اختبار فيروس c

جامعة حلوان: رسوم الكشف الطبي للمستجدين 20 جنيها والسداد إلكترونيا

لطلاب جامعة حلوان..اعرف نتيجة التربية العسكرية من خلال هذا الرابط وموعد الدورة الجديدة

كلية الخدمة الاجتماعية بحلوان: بدء التسجيل لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية للطلاب الجدد

للطلاب المستجدين بـ جامعة حلوان.. الطريقة الصحيحة لملء استمارة الكشف الطبي

جامعة حلوان للطلاب الجدد: 20 جنيها رسوم الكشف الطبي والدفع إلكترونيا.. و10 أوراق يجب إحضارها لإتمام التقديم

ترشيحاتنا

طارق شوقي يعلن تفاصيل تعديلات جديدة بقانون التعليم

اضطراب وفوضى.. ترامب يلوح بإرسال قوات فيدرالية لفرض الأمن في فيلاديفيا

في ذكرى المولد النبوي ماذا قال مشاهير الغرب عن الرسول محمد؟

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

ميريام فارس تفاجئ جمهورها بمولودها الثاني.. اعرف اسمه

مرتضى منصور: قوة خارجية وداخلية تهدف لإسقاط نادي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلاف على الكمامة الواقية ينتهي بـ27 طعنة ومصاب في حالة حرجة.. تفاصيل

بالدولار .. تعرف على سعر فستان ريا أبي راشد في الجونة

875 دولار بعد الخصم.. سعر فستان أروى جودة يثير الجدل