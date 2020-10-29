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بعد انقلاب أتوبيس مدارس.. مجدي البسيوني: مراقبة السائقين من مباحث المرور وإجراء تحاليل المخدرات ضرورة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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هاني حسين
علق اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق،  على انقلاب أتوبيس مدارس في مدينة نصر، إن  جميع وسائل النقل الجماعي  من أتوبيس نقل عام وميكروباص واتوبيسات شركات وسياحة  قد تتسبب في حوادث موت جماعي.

وأضاف مجدي البسيوني في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى المصرية، :" يجب تواجد منظومة لخضوع جميع سائقي المركبات التي تحمل أرواح لتحليل المخدرات واتباع النظام".

وتابع مجدي البسيوني:"  يجب ان يكون رقابة من إدارة المدرسة أو الشركة التابع لها الاتوبيسات وتواجد خط ساخن للاتصال عليه حال  ظهور أي شكوى من السائق".

وأكمل مجدي البسيوني:"  لابد من توافر مراقبة على أتوبيسات أي مؤسسة أو شركة لمراقبة سلوك السائق لحفظ النظام".

وأضاف مجدي البسيوني:" قبل تعيين سائق في أي مدرسة يتم الكشف عليه في مباحث المرور وإجراء تحاليل المخدرات ومراقبته بصفه دورية لمنع وقوع حوادث".

وأنقذت العناية الإلهية شابين من الموت المحقق، بعد أن فوجئا أثناء توقفهما بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر ، بانقلاب أتوبيس مدارس مسرعا فى منزل الكوبرى امام مدرسة المنهل ليهشم سيارتين كانتا متوقفتين جانب الطريق.

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