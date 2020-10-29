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حوادث

حبس مسئول مخزن لحيازته 900 طن دقيق فاخر مجهول المصدر في القاهرة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس مدير مسئول عن مطحن للحبوب ومنتجاتها، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 900 طن  دقيق فاخر معبأة داخل شكائر مدون عليها بيانات بموصفات وهمية، و480 كليو بدون بيانات او مستندات مجهولة المصدر، قبل تصديرها لصالح احدى الشركات بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق ارباح بصورة غير مشروعة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للوقوف على ملابساته الحقيقية.

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط ٩٠٠ طن "دقيق فاخر" استخراج 72% معبأ داخل شكائر مدون عليها بيانات بمواصفات وهمية - (480 كيلو جرام "فلويك") بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وذلك بحوزة المدير المسئول عن مطحن للحبوب ومنتجاتها (بمحافظة القاهرة).

ونجحت القوات فى إحباط تصديرها لصالح إحدى الشركات بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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