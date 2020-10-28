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توك شو

والدة طالب: مينفعش ابني يجيلي جثة بسبب سائق أتوبيس يتعاطى مخدرات ومتهور

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:08 م
صدى البلد
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هاني حسين
علقت هند شاهين عضو مجلس أمناء اولياء الأمور في احدى المدارس، على انقلاب أتوبيس مدارس في مدينة نصر بسبب السرعة الجنونية.

وقالت هند شاهين في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى المصرية، :" نطالب بوجود حملات دورية للكشف عن تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس للمخدرات".

وأضافت:"  مينفعش ابني يجيلي جثة هامدة بسبب سائق أتوبيس مدرسة يتعاطى المخدرات ومتهور لا يتحمل المسؤولية".

ومن جانبه قال المستشار حسن حرك عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تعليقا على انقلاب أتوبيس مدارس في مدينة نصر، إنه تم تشكيل لجنة بعد حادث أتوبيس مدرسة في 2014 للكشف على سائقي المدارس والتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات.

وأضاف  حسن حرك، :" تم إجراء تحليل مخدرات العام الدراسي الماضي لـ  6 آلاف سائق مدرسة بنسبة تعاطٍ وصلت لـ 2.8% من السائقين".

وتابع حسن حرك:"  فور ثبوت تعاطي السائق للمخدرات يتم إنهاء خدمته و اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده ويتم إحالته للنيابة العامة ولا يتم الاكتفاء بفصله فقط من المدرسة".

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