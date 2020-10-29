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حوادث

حبس مالك مخزن لحيازته 2 طن كبد فاسدة في القاهرة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس مالك مخزن، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 2 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الانتاج والصلاحية.

وكلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطات للجنة الطب البيطرى لفحصها واعداد تقرير عنها واعدامها عقب ذلك.

وكان ضباط مباحث التموين بالقاهرة تمكنوا من ضبط ٢ طن "كبده" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الإنتاج والصلاحية ، بحوزة مالك مخزن تابع لمحل لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة القاهرة).

وتبين من الفحص أنها تشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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