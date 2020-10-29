التعليم تكتشف أخطاء بكتاب دراسات 6 ابتدائي.. وتطالب المدارس بتعديلها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن وجود أخطاء في كتاب الدراسات الاجتماعية المقرر على تلاميذ الصف السادس الابتدائي – الفصل الدراسي الاول – طبعة العام الدراسي 2020/2021.





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حيث قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته لجميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس ، أنه في الصفحة 12 وتحديدا في السطر الثاني والثالث ، النسب المذكورة في الفقرة كما يلي .





يعيش حوالي 57.6% في البيئة الزراعية المروية (الريف ) ن والعدد الباقي يمثل حوالي 42.4% ف المناطق الحضرية.

وكانت هذه الفقرة قبل التعديل كما يلي :





يعيش حوالي 42.4% منالبيئة الزراعية المروية (الربف) والعدد الباقي يمثل حوالي 57.6 % في المناطق الحضرية.





شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة ، تداولا لخبر يزعم وجود خطأ فادح في في كتاب التربية الدينية الاسلامية المقرر على الصف الخامس الإبتدائي

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واشار الخبر إلى ان هذا الخطأ موجود في صفحة 67 في سورة التكوير ، حيث تم كتابة الآية رقم 24 ناقصة ، فمكتوب في الكتاب : { و ما هو بضنين } رغم ان الاية من المفترض ان تكتب كما يلي { و ما هو على الغيب بضنين }

ومن جانبه حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الرد على هذا الخبر المتداول لوقف الجدل المثار

حيث قال وزير التربية والتعليم عبر احد جروبات المعلمين على تطبيق واتس اب : أود أن أحيط الجميع علما بأن الصورة المتداولة هي صورة من النسخة التجريبية لكتاب التربية الدينية المطور الخاص بدولة الإمارات الشقيقة عام ٢٠١٦م وتم تدارك الأمر عندهم بعد ذلك

وأضاف وزير التربية والتعليم : مؤخرا قامت الأطراف المتنازعة في اليمن بإستغلال الصورة القديمة لاتهام الطرف الآخر بالتسبب فى هذا الخطأ.

واستكمل وزير التربية والتعليم : بناءا على ما سبق توضيحه ، فلا شأن للمناهج المصرية بالخبر المتداول

واختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : ارجو عدم تداول أي خبر عن المناهج إلا بعد العودة لديوان وزارة التربية والتعليم المصرية ، أو التأكد من الكتب المقررة في المدارس المصرية هذا العام



كما أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.





ونصت تعليمات الدكتور طارق شوقي على: أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفي ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستوري الأصيل في التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الإلتزام بما يلي:





1- تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.





2- تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع إلتزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.





3- عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.





4- إلتزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.



