حبس عصابة انتحلت صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات المواطنين في السلام

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة بدائرة قسم شرطة السلام أول.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحرى عن نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهم والوقائعالتى ارتكبوها من قبل.





وكان رجال المباحث بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة نجحوا فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة .





تلقي قسم شرطة السلام أول بلاغا من مهندس - مقيم بمحافظة الدقهلية قرر بأنه حال استقلاله سيارة ميكروباص قيادة أحد أقاربه بدائرة القسم وبصحبته زوجته (تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيمة بذات العنوان)، "مصابة بجرح قطعى وتم إسعافها استوقفهم ٤ أشخاص "غير معلومين لديهم" يستقلون سيارة ملاكى "لم يتمكنوا من إلتقاط أرقامها " إدعوا بأنهم رجال شرطة.





وقام المتهمون بتفتيشهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ، وحال قيامهم بالفرار بالسيارة قيادتهم قامت زوجته بالتشبث بباب السيارة فى محاولة منها لاستيقافهم أسفر ذلك عن سقوطها أرضا وإحداث إصابتها ولاذوا بالفرار.





تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ٤ أشخاص لهم معلومات جنائية ، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارتان ، عثر بداخل إحداها على (بندقية خرطوش - طلقات لذات العيار ، مبلغ مالى من متحصلات الواقعة - لوحة معدنية لسيارة).





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " انتحال صفة رجال شرطة " باستخدام المضبوطات حيازتهم والسيارة ملك (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وله محل إقامة آخر بالجيزة) تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.





وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين، وأضاف بعلمه بإستخدامهم السيارة فى إرتكاب وقائع السرقة ، وأضافوا بقيامهم بإستبدال المبلغ المستولى عليه " من العملة الأجنبية للعملة المصرية لدى عميلهم " سيئ النية " (صاحب محل حقائب جلدية كائن بدائرة قسم شرطة عابدين) "أمكن ضبطه".





وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين ، كما أضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين وإتهموهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.