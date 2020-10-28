AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التعليم: 14 محافظة بها صفر إصابات بكورونا في المنشآت التعليمية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:15 م
طارق شوقي
طارق شوقي
Advertisements
قسم التوك شو
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أي مدرسة لا تلتزم بقرارات عدم التعرض للطلاب فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية.

 وقال وزير التربية والتعليم – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على قناة " دي إم سي"، :"   14 محافظة بها صفر إصابات بكورونا في المنشآت التعليمية".

وتابع طارق شوقي:"   49 إصابة بكورونا فقط بالمدارس من أصل 25 مليون طالب على مستوى الجمهورية ".

وأكد وزير التعليم أننا سنبحث أوضاع المرأة العاملة في الدراسة وقريبا سيصدر قرار في هذا الشأن،  مشيرا إلى إحتساب مدة الإجازة المرضية ورعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية.

وأشار شوقي إلى أن التقارير التى عرضتها وزيرة الصحة تؤكد أن منظمة الصحة العالمية طلبت ضرورة فتح المدارس ولا خطورة من استكمال العام الدراسي لأنها لا تتجاوز 1%  مؤكدا أن اقل إصابات عند الطلبة  فى العالم كله وليس مصر فقط .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم توضح ضوابط إصدار قرار غلق أي فصل أو مدرسة بسبب كورونا

كيف يتم احتساب درجات أعمال السنة في المنظومة الجديدة؟.. طارق شوقي يوضح

طارق شوقي: على هؤلاء الطلاب الحضور للمدارس لصعوبة تعليمهم عن بعد.. فيديو

فيديوجراف.. تصريحات وزير التربية والتعليم حول العام الدراسي الجديد

طارق شوقي يكشف طرق التعليم في العام الدراسي الجديد

قرار مهم من مجلس الوزراء بشأن احتساب مدة الإجازة المرضية

ترشيحاتنا

أتوبيس مدرسة يصطدم بسيارتين.. فيديو

بين الغرابة والجرأة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات النجمات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على بطلان لائحة الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة

تامر أمين ينفعل على الهواء تعليقا على حادث أتوبيس مدرسة مدينة نصر| فيديو

بسبب الشهامة.. بلطجية يشوهون وجه شاب بالغردقة بـ 17 غرزة ..صور

أحمد مرتضى منصور يوجه رسالة إلى العتال وممدوح عباس

AdvertisementS

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

تهدد أمن واستقرار المنطقة.. مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانًا شديد اللهجة حول الهجمات الإرهابية على السعودية

الإدارة القانونية بوزارة الرياضة: الطعن على حكم مركز التسوية يوقف التنفيذ فورًا

جد رضيع طوخ: بنتي بريئة وجوزها طردها.. وهو فيه أمّ تموّت ضناها

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على بطلان لائحة الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة

انقلاب أتوبيس مدارس في شارع مصطفى النحاس وتهشم سيارتين

وزير التعليم: الصحة العالمية طلبت فتح المدارس ولا خطورة من استكمال العام الدراسي

ماكرون يعلن الإغلاق العام في فرنسا بسبب كورونا

أناقة شياكة جرأة| 70 صورة على السجادة الحمراء في اليوم"6" من مهرجان الجونة..شاهد

بعد انتقاده للنادي.. بيراميدز ردا على تركي آل الشيخ: لا يملك حصة وعلاقته بنا انتهت

برئاسة مصر| مجلس السلم والأمن الأفريقي يدين نقل المقاتلين الأجانب إلى القارة السمراء

إصابة باتريس كارتيرون مدرب نادي التعاون السعودي بفيروس كورونا ... شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. جوهرة تثير الجدل بإطلالة مثيرة

أنيقة وجذابة.. شاهد إطلالة علا رشدي في اليوم السادس من مهرجان الجونة

بـ جمبسوت أنيق.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في الجونة