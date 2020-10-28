وزير التعليم: 14 محافظة بها صفر إصابات بكورونا في المنشآت التعليمية

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أي مدرسة لا تلتزم بقرارات عدم التعرض للطلاب فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية.





وقال وزير التربية والتعليم – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على قناة " دي إم سي"، :" 14 محافظة بها صفر إصابات بكورونا في المنشآت التعليمية".





وتابع طارق شوقي:" 49 إصابة بكورونا فقط بالمدارس من أصل 25 مليون طالب على مستوى الجمهورية ".





وأكد وزير التعليم أننا سنبحث أوضاع المرأة العاملة في الدراسة وقريبا سيصدر قرار في هذا الشأن، مشيرا إلى إحتساب مدة الإجازة المرضية ورعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية.





وأشار شوقي إلى أن التقارير التى عرضتها وزيرة الصحة تؤكد أن منظمة الصحة العالمية طلبت ضرورة فتح المدارس ولا خطورة من استكمال العام الدراسي لأنها لا تتجاوز 1% مؤكدا أن اقل إصابات عند الطلبة فى العالم كله وليس مصر فقط .