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أخبار العالم

البرازيل تسجل ما يقرب من 29 ألف إصابة جديدة بكورونا و510 وفيات

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:22 م
شريف سيد
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 28 ألفا و629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتسجيل 510 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن الأسبوع الماضي شهد تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مستوى العالم في أعلى معدل لانتقال العدوى منذ بداية تفشي الوباء.

وقالت المنظمة إنه تم تسجيل أكثر من مليوني إصابة بكورونا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، وسط تزايد عدد الدول التي تصارع الموجة الثانية من الوباء.

وذكرت أنه اعتبارا من 25 أكتوبر، تم الإبلاغ عن أكثر من 42 مليون إصابة و 1.1 مليون حالة وفاة، مع أكثر من 2.8 مليون إصابة جديدة وحوالي 40 ألف حالة وفاة جديدة خلال الأسبوع الماضي".


وسجلت إفريقيا 32000 حالة إصابة جديدة و800 وفاة خلال الأسبوع الماضي، كما تزايد الحالات في أوروبا، ورصدت أكبر نسبة من الإصابات الجديدة للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بتسجيل أكثر من 1.3 مليون إصابة جديدة خلال الـ 7 أيام الماضية.

كما شهدت أوروبا أيضًا زيادة في عدد الوفيات جراء كورونا، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 35 % أكثر من الأسبوع الماضي ومثلت ما يقرب من ثلث جميع الوفيات الجديدة على مستوى العالم.

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