سعر الدولار اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020

يستعرض صدى البلد اسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 29-10-2020، مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري وفقا لاحدث البيانات 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية سجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار في بنك مصر الى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.





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وبلغ سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي سجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع،



