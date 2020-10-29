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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد اسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 29-10-2020، مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري وفقا لاحدث البيانات 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية سجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر الى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي سجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، 

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي بنوك:"المصرف المتحد، التعمير والاسكان، مصرف أبوظبي الاسلامي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع. وفي بنوك :"المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي" 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

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