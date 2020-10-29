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إيهاب شوقي: غياب تأهيل طلاب التعليم الفنى يؤدي إلى ضعف وتدهور سوق العمل

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
التعليم الفني
التعليم الفني
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البهي عمرو
قال الدكتور إيهاب شوقي خبير التعليم الفني والتدريب المهني، إن هناك بعض الأشخاص تحصل على المؤهل العالي من أجل أن تكون رخصة للزواج أو أى شئ.

وأضاف إيهاب شوقي في مداخلة هاتفية  ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي  تامر أمين، أن هناك بعض الأشخاص تحصل على تعليم فنى ويكون لديهم خبرة كبيرة فى معظم الأعمال. 

ولفت إلى أن  غياب تأهيل طلاب التعليم الفنى يؤدي إلى ضعف وتدهور سوق العمل، موضحًا أن سر نجاح ألمانيا أن الصناعة شريك التعليم الفنى لتخريج اشخاص مؤهلين لسوق العمل.

  وأوضح أنه مصر تحتاج لـ مواصلة الاهتمام بتأهيل طلاب التعليم الفنى إلى سوق العمل، وعلى الإعلام التركيز على تغيير الصورة السلبية للتعليم الفنى وأهميته فى سوق العمل.

وأشار إلى أن طلاب التعليم الفنى فى الدول الخارجية يتم خطفه، و المصريين فى الخارج يقومون بأعمال كثيرة مميزة فى الخارج.

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