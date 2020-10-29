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حوادث

حبس لصين سرقا كابلات كهربائية من منطقة أعمال تطوير إنشائية بمدينة نصر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاستيلاء على كميات من الكابلات الكهربائية من إحدى مناطق أعمال التطوير الإنشائية بمدينة نصر.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهما والوقائع التى ارتكبوها من قبل.

وكان رجال الأمن بالقاهرة تمكنوا من ضبط شخصين لاستيلائهما على كميات من الكابلات الكهربائية من إحدى مناطق أعمال التطوير الإنشائية  بمدينة نصر.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

تمكنت قوة أمنية بقيادة العقيد حسام ناصر رئيس  مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط عاطليّن – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم حال إستقلالهما دراجة نارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية  قيادة أحدهما مُحمل عليها كمية من الكابلات الكهربائية .

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات ، اعترفا بسرقتها من منطقة أعمال التطوير الإنشائية الكائنة بدائرة القسم  بأسلوب " المغافلة " بقصد التصرف فيها بالبيع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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