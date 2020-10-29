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اقتصاد

بمناسبة المولد النبوي الشريف.. تعطيل التداول بالبورصة اليوم الخميس

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
قررت إدارة البورصة المصرية، تعطيل العمل اليوم الخميس الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠، بمناسبة المولد النبوي الشريف، علي أن يستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق ١ نوفمبر ٢٠٢٠.

وخسر رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة نحو ١٣.٣ مليار جنيه خلال تعاملات شهر أكتوبر ليستقر في ختام تعاملات الشهر عند مستوى ٦٠٥.٤ مليار جنيه مقابل مستوى ٦١٨.٧ مليار جنيه.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة يوم، الأربعاء، اخر جلسات شهر أكتوبر الجاري، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 10515 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1990 نقطة.


وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 12478 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 4028 نقطة.

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