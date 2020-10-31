ميدو: لاعبو الزمالك رجال والأزمات تزيدهم إصرارا لحصد اللقب الإفريقي

أكد أحمد حسام ميدو، أن جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى الجيل الحالي يتحملون المسؤولية بشكل كامل والأزمات تزيدهم إصرارًا لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.





وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "كُلَّما اشتَّد الموقف صعوبة علي نادي الزمالك، أثق بـ أن لاعبي الزمالك سيُثبتون للجميع كالعادة أنهم رجال علي قدر المسئولية"





وأضاف: "أُؤكد تن الأمن المصري طلب رسميًا تأجيل موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا"



