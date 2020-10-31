AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو: لاعبو الزمالك رجال والأزمات تزيدهم إصرارا لحصد اللقب الإفريقي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:19 ص
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
Advertisements
محمد رشاد
أكد أحمد حسام ميدو، أن جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى الجيل الحالي يتحملون المسؤولية بشكل كامل والأزمات تزيدهم إصرارًا لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "كُلَّما اشتَّد الموقف صعوبة علي نادي الزمالك، أثق بـ أن لاعبي الزمالك سيُثبتون للجميع كالعادة أنهم رجال علي قدر المسئولية"

وأضاف: "أُؤكد تن الأمن المصري طلب رسميًا تأجيل موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا"

وختم حديثه قائلا: "السُلطات المصرية تواصلت مع الاتحاد الافريقي، وأكَّدت صعوبة إقامة نهائي دوري أبطال افريقيا في موعده المُحدَّد يوم 6 نوفمبر، مشكلة الأمن الحقيقية في إقامة نهائي دوري أبطال افريقيا في موعده يوم 6 نوفمبر هو ما سيحدث بعد المباراة وليس أثناء المباراة نفسها، من الطبيعي أنه في حالة فوز الأهلي أو الزمالك باللقب سيخرج الجمهور للاحتفال في شتَّي محافظات مصر، وهو ما يصعُب تأمينه، خاصةً لظروف الانتخابات الحالية في مصر"

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميدو يبدي مخاوفه من مجاملات التحكيم الأفريقي لـ الوداد والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

شطة يكشف موقف الكاف من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء فى دوري الأبطال

ميدو يكشف دور هاني أبوريدة في أزمة مواجهة الزمالك ضد الرجاء المغربي

خناقة فى الاتحاد الافريقى| ميدو: حالة واحدة لتأجيل مواجهة الأهلي والوداد

مهزلة وفضيحة.. خالد الغندور عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

طول عمرنا بناخد على دماغنا.. تامر عبد الحميد يعلق على تأجيل موقعة الزمالك بدوري الأبطال

ترشيحاتنا

ألمانيا تطور تقنيات مذهلة للسيارة مرسيدس mercedes amg gle 53 كوبيه 2021 .. صور

وفاء وآيتن عامر وبوسي شلبي يرقصن على أغنية يوم تلات في الجونة.. فيديو

لقاء الخميسي.. فنانة سرقت عقول متابعيها من الجونة السينمائي |شاهد

20 صورة للهضبة من حفل ختام مهرجان الجونة.. شاهد

بأسعار رخيصة.. أفضل 4 هواتف فى الكاميرا

أخبار التوك شو.. إعلامي تركي مؤيد لأردوغان يتطاول على النبي .. وزير الشباب يوجه رسالة لجماهير الزمالك

AdvertisementS

الإسماعيلي ينتقد لاعبي النادي الأهلي: بيتكبروا علينا.. فيديو

هل بِيع باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي لإتمام الصفقات الجديدة؟ الإسماعيلي يرد

تقارير: جاساما حكمًا لمباراة الزمالك والرجاء.. ورضوان جيد يدير النهائي بشرط

الأهلي يتراجع نهائيًا عن ضم يوسف البلايلي في الموسم الجديد|شاهد

ميدو: لاعبو الزمالك رجال والأزمات تزيدهم إصرارا لحصد اللقب الإفريقي

أخبار الرياضة | الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك والرجاء.. استقالة ميدو من إف سي مصر.. الإسماعيلي يتعاقد مع أحمد مصطفى

ليفربول يظهر بشكل غريب خلال لقاء وست هام

ربيع ياسين: بيراميدز لن يحقق بطولات وخارج المنافسة مع الأهلي والزمالك

أخي وصديقي وعشرة العمر.. هاني أبو ريدة يهنئ محمود الخطيب بعيد ميلاده الـ 66

إصابة عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي بـ كورونا

بالأقدمية.. المنتخب يعلق على إمكانية منح محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة

باتشيكو يطلب تعاقد الزمالك مع مسّاك ومهاجم أجنبي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا kia تتجه لتطوير سيارات عسكرية جديدة لدعم الجيش الكوري.. صور

لويس هاميلتون يتفوق علي مايكل شوماخر في سباقات فورمولا formula 1 .. صور

شركة هينيسي hennessey تطرح فورد برونكو ford bronco المعدلة بالكامل.. صور