خاصية جديدة من فولفو تراقب السائقين أثناء القيادة

أعلنت عملاق السيارات السويدية "فولفو"، عن قرار جديد يخص أمان السائقين، بعد قراراتها السابقة المثيرة للجدل، مما أدى إلى عاصفة من الانتقادات بسبب تحديدها للسرعة القصوى لسياراتها عند 180 كيلومترا في الساعة فقط.

وينتظر أن يشمل هذا الطراز من فولفو XC40 ، الجديد نظام تحكم صوتي متطور يمكن السائق من التحكم في درجة حرارة السيارة والملاحة ودرجة الصوت مع إبقاء اليدين على عجلة القيادة.





تستهدف فولفو من هذا القرار أن تحافظ على قائد السيارة في أقصى حالات تركيزه أثناء القيادة، وألا يحتاج لرفع يديه من على المقود من أجل تعديل الحرارة أو تشغيل نظام الملاحة أو خفض رفع درجة الصوت.





وترغب فولفو في وضع كاميرات ومستشعرات داخل المقصورة لمراقبة السائقين في جميع الأوقات خلال القيادة.





كما تستهدف فولفو من هذا القرار أن تحلل مدى إرهاقهم ونعاسهم أثناء القيادة لكي تتحكم في حالة الطوارئ وفقدان السيطرة على السيارة.





يذكر أن كشفت شركة فولفو كارز السويدية عن بداية العمل في تصنيع سيارة كهربائية صغيرة وجديدة كليا، كما ذكرت فورد أنها ستعمل على إنتاج هذه السيارة ضمن خطتها للوصول إلى تصنيع طرازات كهربائية تنتشر في أسواق هذا المجال بحلول 2025.





وقالت فولفو إنها ستبدأ في بدء تنفيذ الخطة من أجل إطلاق سيارة كهربائية جديدة كل عام، كما ستقوم من خلال ما تبقى من عام 2020 بإطلاق هذه الخطة مع الكشف عن سيارة إكس سي 40 ريتشارج الكهربائية.