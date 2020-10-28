انقطاع التيار الكهربائي وقطع الأشجار.. إعصار زيتا يضرب سواحل لويزيانا الأمريكية

توقع خبراء الأرصاد في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن يتسبب إعصار زيتا، من الفئة الثانية، في عواصف قد تهدد حياة السكان المتواجدين على طول ساحل الخليج.









وقال المركز الوطني للأعاصير في تحذيره، إن زيتا، العاصفة رقم 27 هذا العام، كانت تقع على بعد 60 ميلًا جنوب غرب جزيرة جراند آيل، لويزيانا، و100 ميل جنوب غرب نيو أورليانز، مع رياح قصوى تبلغ 110 أميال في الساعة.









ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء على تقديم مساعدات طارئة لولاية لويزيانا، مما سمح للمسؤولين الفيدراليين بتنسيق جهود الإغاثة في حالات الكوارث.









ومن المرجح تسبب الإعصار في رياح عنيفة تبلغ سرعتها من 50 إلى 70 ميلا في الساعة، وتزيد إلى 80 ميلا في الساعة.









وتتسبب هذه الرياح العنيفة في قطع الأشجار وخطوط الطاقة، وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة بسبب قطع إمدادات الطاقة.







