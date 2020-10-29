عانيت للحصول على إجازة.. معلمة: عندي اشتباه كورونا وبطلب حقي عشان معنديش حد

قالت عبير محمود، معلمة اقتصاد منزلي في إحدى مدارس محافظة الغربية، إن المدرسة بها 4 حالات مصابة بـ فيروس كورونا إصابة مؤكدة لـ وكيل مدرسة، وإداري، و2 مدرسين. مدرسة،





وأضافت "محمود"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، "شعرت بالأعراض وقمت بإجراء تحاليل وأشعة مقطعية ولدي اشتباه بفيروس كورونا".





وأكدت عبير محمود "ذهبت إلى التأمين الصحي للحصول على إجازة؛ للابتعاد عن الطلاب، للحد من انتشار الفيروس حال تأكدي من الإصابة بالفيروس".





وتابعت عبير محمود "عانيت للحصول على إجازة من التأمين الصحي، وطبيب بالتأمين الصحي قال لي إنني أتمتع بصحة جيدة".



