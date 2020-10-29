طقوس خاصة.. زحام على شراء حلوى المولد في دمياط.. شاهد





المشهد السائد داخل محال الحلويات توافد المواطنين لشراء حلوى المولد وهم يرتدون الكمامات الطبية ويحرصون على التباعد بين بعضهم البعض على قدر الإمكان ولمت هناك إقبال من المواطنين على الشراء.





فالأسرة الدمياطية اعتادت أن موسم حلوى المولد هو موسم للتهادى فيما بينهم فالأم تقوم بشراء كميات كيرة من الحلوى وتذهب بها إلى منزل ابنتها المتزوجة لإهدائها هى وأسرة زوجها حلوى المولد فهى طقوس خاصة تتبعها الأسر الدمياطية ويسمى لدى الأسرة "موسم العروسة.



وكذلك الحال في باقي الأسر البعض منهم يختار موسم حلاوة المولد النبوى ويهادون بعضهم البعض وتكثر الزيارات بين الأسر خلال الاحتفال بالمولد النبوى وتقديم علبه الحلوى كهدية .



وهذا العام كان خشي أصحاب المحال من الإقبال الضعيف من قبل المواطنين على الشراء، نظرا لأزمة كورونا وتأثيرها على الأحوال الاقتصادية إلا أنه من الواضح أن كورونا لم تنجح في حرمان الدمايطة من طقوسهم بذكرى المولد النبوى على الرغم من ارتفاع الاسعار وانها لم تنخفض هذا العام كما هو كان متوقع بسبب جانحه كورونا.





ويعانى أصحاب مصانع الحلويات ومحال بيع الحلويات من ارتفاع الخامات التى تستخدم في صناعه الحلوى وقاموا بصنع مايسمى بالعلبة الاقتصادية وحرصوا على ان يكون سعرها مناسبا للمواطن البسيط فاعتادوا على تصنيع العلبة الاقتصادية والتى تشمل انواع مختلفة من حلوى المولد ويكون سعرها في متناول الجميع.



ويقول أحمد الوليد، أحد أصحاب مصانع الحلويات، ان اصحاب المصانع على مدار السنوات القليلة الماضية بدأوا في ابتكار انواع مختلفة من حلوى المولد بخامات جيدة وعيدة عن انواع المكسرات غالية الثمن واستخدام الفول والمشمسة والشيكولاته وغيرها في صناعه حلوى المولد حتى يكون سعرها في متناول الجميع .



أوضح أن العروسة والحصان وهما مطلوبان لتقديمهما كهدايا للأطفال، يبدأ سعر الواحدة منهما من 30 جنيهًا وقد يصل إلى مائتي جنيه.





ويضيف محمد الجمل ،صاحب مصنع حلويات، ان جميع محال الحلويات هذا العام اتبعت كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وطالبت من كافة المواطنين نظرا لازدحام داخل المحال بضرورة الحضور لشراء حلوى المولد النبوى اودخول المحل على مدار ازمة كورونا بارتداء الكمامة الطبية حفاظا على صحتهم.





واشار الى ان المحال يتم فيها التنبية على التباعد بين المواطنين وهناك كحول تم توفيره للمواطنين داخل المحل حفاظا على صحتهم وللوقاية من فيروس كورونا.





وتقول شرين حلمى ،موظفة، انها اعتادت شراء العلبة الاقتصادية على الرغم من ارتفاع سعرها الا انها اوفر من شراء كل صنف من الحلويات على حدا فسعر العلبة الكيلو المشكل تتراوح بين 40 جنيه وتصل الى 200 جنية حسب الانواع والاجود.

وأضافت ان سعر كيلو النواشف وصل الى 45 جنية والملبن السادة 55 جنيها وملبن بالمكسرات وحلوى المسكرات 75 جنيها، وتابعت ، ان الاسر الدمايطة رغم الظروف الصعبة والحالة الاقتصادية اعتادوا شراء حلوى المولد لانه موسم سنوى ينتظرونه من العام للعام.



