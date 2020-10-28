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محافظات

تدخل سريع.. محافظ البحر الأحمر يناقش الاستعدادات لمواجهة مخاطر السيول

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:59 م
اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
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إبراهيم جادالله

عقد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رؤساء المدن وجميع الجهات المعنية، للوقوف على آخر الاستعدادات لمواجهة أخطار السيول المتوقعة على مدن المحافظة خلال الفترة القادمة، ولرفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا لسقوط الأمطار والسيول طبقًا لخريطة التنبؤات الجوية.


واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الخطة العامة للحماية من مخاطر السيول، وتوضيح المعلومات والحصر الخاص بآخر وضع بمخرات السيول وكافة المناطق بالبحر الأحمر؛ كما تم استعراض الخرائط الخاصة بالتنبؤات الجوية خلال الفترة القادمة، ومتابعة المناطق المحتمل سقوط الأمطار بها.


وأشار المحافظ خلال الاجتماع إلى أن ما قامت به المحافظة من إنشاء سدود وبحيرات، ساهم بشكل كبير فى حماية مدينة الغردقة ومدن المحافظة من السيول حال حدوثها، مشددا على ضرورة رفع أقصى درجات الاستعداد والالتزام وتطبيق الخطة الموضوعة لمواجهة الأمطار واستعداد التمركزات المحددة بكل مدينة، المزودة باللوادر وسيارات الإنقاذ وكاسحات وسيارات الشفط، للسيطرة على أى أمطار، وسرعة التحرك لإنقاذ حياة المواطنين.


كما أكد المحافظ على شركة مياه الشرب والصرف الصحى على تجربة جميع مطابق الصرف الصحى اعتبارًامن الغد وعمل تقرير يومى بها للتأكد من مدى جاهزيتها ؛ مؤكدا على فتح جميع المطابق فور نزل الأمطار ولكن بما يتفق مع الطاقة الإستيعابية لمحطات الصرف ؛ ومتابعة محطات الرفع وسيارات صرف المياه أثناء سقوط الأمطار وإمداد المدن بسيارات كسح المياه اللازمة فى حالة الحاجة إليها.


وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة قيام شركة الكهرباء ببدء تشغيل المولدات الكهربائية الاحتياطية لمحطات الرفع مع بدء سقوط الأمطار ؛ مع توفير ماكينات إضاءة صغيرة للعاملين أثناء عمليات شفط مياه الامطار من الشوارع ؛ والتنسيق مع رؤساء المدن للتأكد من عدم وجود كابلات كهربائية مكشوفة بأى منطقة ؛ مشيرًا إلى هدف المحافظة الأساسى هو الحفاظ على المصلحة العامة وسلامة أروح المواطنين والمنشأت.


كما أكد محافظ البحر الأحمر على رؤساء المدن بكسر الأسفلت وإزالة البلدورات فى حالة وجود سيول لسهولة سريان المياه فى اتجاه البحر ؛ مضيفًا بأنه على كل رئيس مدينة تقييم الموقف واتخاذ القرار المناسب فورًا دون الرجوع إلى للمحافظ.


كما وجه محافظ البحر الأحمر، رئيس مدينة رأس غارب بإنشاء نقاط تمركز بالكيلو 20 و40 و60 طريق رأس غارب - الشيخ فضل، وتجهيز كافة المعدات من هيئة الطرق والكبارى وعمل مجموعتين غرب مدينة رأس غارب للاستعداد المبكر بتلك المنطقة، مؤكدا على ادارة الازمات بالديوان العام للمحافظة بضرورة تحديث كافة البيانات وأرقام الهواتف لجميع العناصر المشتركة فى مجابهة السيول.


وأكد حنفى على أهمية التواصل بين جميع الجهات ومركز عمليات المحافظة المتواجد طوال الـ24 ساعة، لتلقى أى بلاغات لتحقيق العمل بصورة متكاملة، واحتواء أى أحداث والتعامل معها بأسلوب ممنهج وسريع، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتهاون فى تنفيذ خطة الاستعدادات الموضوعة ومحاسبة أى مقصر، محذرًا الجميع بالالتزام بالتعليمات التى يجب اتخاذها فى حالة حدوث الامطار.


وكلف المحافظ هئية الطرق والكبارى بضرورة التنسيق مع رئيس مدينة سفاجا للتدخل السريع لرفع وإزالة الانهيارات الصخرية التى قد تسقط على الطريق نتيجة الأمطار الغزيرة أو السيول ؛ مع التأكيد على الشركات العاملة بهذا القطاع للتعاون والتنسيق المستمر مع رؤساء مدينة القصير وسفاجا.


وفى نهاية الاجتماع كلف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية بالمتابعة المستمرة للأماكن التى يتوقع حدوث أية ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول، والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل.


حضر الاجتماع اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد تامر سمير رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد وليد طنانى المستشار العسكرى للمحافظة؛ ورؤساء المدن، بالإضافة جميع الجهات المعنية وعدد كبير من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة.

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