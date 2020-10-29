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محافظات

رئيس سفاجا تناقش توقيع بروتوكول للتعاون البيئي مع إدارة الميناء البحري

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:22 ص
هدى المغربي، رئيس
هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا
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إبراهيم جادالله

عقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أمس الأربعاء، اجتماعا مع اللواء سامح على عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا لمناقشة توقيع بروتوكول للتعاون البيئى وحماية المدينة من مخاطر السيول وتحسين جودة الهواء وحمايته من التلوث.


وأوضحت رئيس المدينة فى بيان، أن هدف الاجتماع هو الوصول لصياغة بروتوكول تعاون للمشاركة فى الأنشطة والمشروعات البيئية المختلفة لحماية البيئة المصرية ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين

.

وناقشت رئيس مدينة سفاجا جهود ميناء سفاجا والوحدة المحلية فى حماية البيئة ومواجهة الأخطار من خلال متابعة التزامات الشركات المتعاملة مع الميناء بالاشتراطات البيئية وزيادة المساحات الخضراء بالموانئ والتأكيد على الالتزام بالقواعد الارشادية للبيئة.


وأشارت رئيس المدينة إلى ضرورة الاهتمام بأعمال الرصد البيئى الذاتى لنوعية الهواء والضوضاء والمسطح المائى داخل الميناء ووضع خطة يومية للمرور على مخازن الشركات وتحديث خطة الطوارئ  لحوادث التلوث البيئى.


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