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بين الناس

فوضى الباعة الجائلين كابوس يطارد أهالي شبين القناطر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن مدحت عادل، من أهالى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تعدي الباعة الجائلين على حرم الشارع، ووجود بعض الإشغالات من أصحاب الأفران والمقاهي، والمحال.


ويقول فى رسالته إن شوارع المدينة مكدسة بالباعة الجائلين الذين يسرقون الكهرباء من أعمدة الإنارة أمام السنترال الحكومي والإدارة التعليمية الجديدة، بالإضافة إلى انتشار الأفران والمقاهي التي تفترش الشارع مسببة إشغالًا للطريق، مما يعيق حركة المارة والسيارات.


وناشد المسئولين العمل على المتابعة الدورية لهذه الشوارع ومكافحة الإشغالات باستمرار.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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