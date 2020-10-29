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انتبه .. 10 نصائح قبل تناول حلاوة المولد النبوي النبوي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:31 ص
حلاوة المولد النبوي
حلاوة المولد النبوي
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هاجر هانئ
تحتفل اليوم الأمة الإسلامية بـ المولد النبوي الشريف و مع حلول هذه المناسبة يحرص الكثير من الأشخاص على تناول حلويات المولد فهي من أكثر العادات و مظاهر الأحتفال بالمولد النبوي.

وفي هذا السياق قال الدكتور تامر الشافعى، استشاري أمراض الباطنة وأمراض الكبد و الجهاز الهضمي، أن من أبرز طقوس الاحتفال بالمولد النبوي هو شراء حلاوة المولد لكن لابد من أن تعلم  إن حلاوة المولد بتحتوي على كمية كبيرة من السكريات والسعرات الحرارية التي تمثل خطر على صحتنا خصوصا مرضي السكري والسمنة.

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وقدم استشاري أمراض الباطنة وأمراض الكبد، بعض النصائح قبل تناول حلاوة المولد دون زيادة بالوزن، أهمها :

- عدم الإفراط في تناول حلاوة المولد بالأخص  لمرضي السكري لأنها ممكن تتسبب في ارتفاع مستوي السكر فجأة لدرجة تكون خارج السيطرة وممكن تؤدي لغيبوبة سكر.
- تتكون حلاوة المولد من السكر والمكسرات مثل الفول السوداني وعين الجمل واللوز وهي غنية بالسعرات الحرارية فلا يجب تناول  أكتر من 150 جرام يوميًا.
- تناول حلاوة المولد مع شرب كمية كبيرة من الماء
- ممارسة الرياضة لحرق بعض السعرات الحرارية لأن 50 جرام من حلوى المولد فيها حوالي 200 سعر تقريبًا ولذا تحتاج إلي نصف ساعة من رياضة المشي
- يفضل اختيار نوع واحد من حلاوة المولد
-  تناول حلاوة المولد مرة واحدة فقط باليوم وتكون قطعة صغيرة
- تناول حلاوة المولد بعد وجبة الافطار بساعتين 
- تناول شاى أخضر أو كوب من الماء عليه ليمون بعد الحلويات مباشرة
-  التزم باقى اليوم بنظام غذائى مع حذف النشويات والفواكه من الوجبات والاهتمام بتناول الخضروات واللحوم بدون دهون 

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