بدون مضادات حيوية.. وصفات سريعة لعلاج نزلات البرد

تزداد مخاوف الكثيرين من عدم القدرة على التفريق بين فيروس كورونا والأنفلونزا إليك كيفية التفريق بينهم و

أعراض كل منهما وكيف يلعب النظام الغذائى دور فى حمايتك من نزلات البرد والأنفلونزا.

الحمى المستمرة والسعال الجاف وخصائص معينة مثل فقدان الذوق أو الرائحة إلى إصابتك بـ كوفيد- 19.

الحمى المستمرة والسعال الجاف وخصائص معينة مثل فقدان الذوق أو الرائحة إلى إصابتك بـ كوفيد- 19.

وبالنسبة للنزلات البرد هناك بعض الطرق التي يمكنك القيام بها قد تقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد، وتوفر حماية إضافية من الإصابة بالأنفلونزا، ومن أهمها :

1- افرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

2- عليك الحصول على قسط كافٍ من النوم.

3- ممارسة التمارين : ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ان يحميك من الإصابة بنزلات البرد او الإنفلونزا.

4- الابتعاد عن الأشخاص المصابين

5- ارتداء قناع جراحي أو الكمامات الطبية قد يقلل من خطر إصابتك بالمرض، بمنع انتقال الفيروس من المريض إليك ليكمل دورة حياته بداخلك.