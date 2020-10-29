بدون مضادات حيوية.. وصفات سريعة لعلاج نزلات البرد

وبالنسبة للنزلات البرد هناك بعض الطرق التي يمكنك القيام بها قد تقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد، وتوفر حماية إضافية من الإصابة بالأنفلونزا، ومن أهمها :
1- افرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.
2- عليك الحصول على قسط كافٍ من النوم.
3- ممارسة التمارين :ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ان يحميك من الإصابة بنزلات البرد او الإنفلونزا.
4- الابتعاد عن الأشخاص المصابين
5-ارتداء قناع جراحي أو الكمامات الطبية قد يقلل من خطر إصابتك بالمرض، بمنع انتقال الفيروس من المريض إليك ليكمل دورة حياته بداخلك.
علاجات سريعه لنزلات البرد:
فيما يلي ثلاث علاجات منزلية تقليدية للبرد والإنفلونزا، وفقًا لما قدمه موقع "healthline"..
-يمكن أيضًا تناول ملعقة كبيرة من العسل لتهدئة تهيج الحلق.
-تناول الثوم المسلوق إذا كنت تعاني من مشاكل في التنفس. يخلط الثوم المهروس مع الخل ثم يتغرغر به.
-العسل ممزوج بالليمون جيد لمنع انتشار العدوى، كما أنه يساعد على تقوية جهاز المناعة وتخفيف أعراض البرد والإنفلونزا.