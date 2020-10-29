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مرأة

بدون مضادات حيوية.. وصفات سريعة لعلاج نزلات البرد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
 تزداد مخاوف الكثيرين من عدم القدرة على التفريق بين فيروس كورونا والأنفلونزا إليك كيفية التفريق بينهم وأعراض كل منهما وكيف يلعب النظام الغذائى دور فى حمايتك من نزلات البرد والأنفلونزا.

وفقا لموقع هيلث Covid-19 له أعراض مثل الحمى المستمرة والسعال الجاف وخصائص معينة مثل فقدان الذوق أو الرائحة إلى إصابتك بـ كوفيد- 19.مع نزلات البرد فقد يتأثر الجسم ككل بشكل أساسي.

وبالنسبة للنزلات البرد هناك بعض الطرق التي يمكنك القيام بها قد تقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد، وتوفر حماية إضافية من الإصابة بالأنفلونزا، ومن أهمها :

1-  افرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

2- عليك الحصول على قسط كافٍ من النوم.

3- ممارسة التمارين :ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ان يحميك من الإصابة بنزلات البرد او الإنفلونزا.

4- الابتعاد عن الأشخاص المصابين

5-ارتداء قناع جراحي أو الكمامات الطبية قد يقلل من خطر إصابتك بالمرض، بمنع انتقال الفيروس من المريض إليك ليكمل دورة حياته بداخلك.


الأطعمة يجب الابتعاد عنها

1. اللبن الرائب ..يميل إلى زيادة إنتاج المخاط لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الزكام.

2. المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر مما يجعلها من أسوأ الأطعمة التي يجب تناولها أثناء نزلات البرد.

3. الأطعمة المقلية ..تؤدي إلى تفاقم الالتهاب وتفاقم إنتاج المخاط وأعراض البرد الشائعة الأخرى.

علاجات سريعه لنزلات البرد:

فيما يلي ثلاث علاجات منزلية تقليدية للبرد والإنفلونزا، وفقًا لما قدمه موقع "healthline"..

 -يمكن أيضًا تناول ملعقة كبيرة من العسل لتهدئة تهيج الحلق.

-تناول الثوم المسلوق إذا كنت تعاني من مشاكل في التنفس. يخلط الثوم المهروس مع الخل ثم يتغرغر به.

-العسل ممزوج بالليمون جيد لمنع انتشار العدوى، كما أنه يساعد على تقوية جهاز المناعة وتخفيف أعراض البرد والإنفلونزا.

 

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