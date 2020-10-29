أخبار التوك شو.. التعليم تعلن إصابة 49 حالة بـ كورونا ومتحدث الوزراء يكشف السبب وراء مد الحكومة فترة التصالح

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها.





قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إنها لا تعلم شيئًا عن ما يسمى بـ " نداء مصر"، متسائلة "هل هذا حزب أم قائمة؟ ولو هو حزب طب مين اللي مسئول عنه؟".





وأضافت آية عبد الرحمن، أثناء تقديمها برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن "نداء مصر" خاض الانتخابات البرلمانية، ولكن لم يصل لـ أدبيات العمل السياسي".





وتابعت آية عبد الرحمن، "يجب احترام العمل السياسي.. مش أي حد معدي يدخل العمل السياسي.. فكل من يدخل العمل السياسي عليه أن يحترم الثقافة السياسية".









أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية أن محافظة البحيرة تلقت طلبات التصالح في مخالفات البناء، يليها القليوبية ثم المنوفية ثم الشرقية، ثم الجيزة التي ازدادت بقوة نهاية هذا الشهر.





وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز ان زيادة إقبال المواطنين على طلبات التصالح يعكس زيادة الإقبال ووعي المواطن المصري.



