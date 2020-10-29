فاروق المقرحي: من الضروري مواجهة تعاطي سائقي الأتوبيسات والميكروباصات للمخدرات

أكد اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الاسبق عضو مجلس الشيوخ، تعليقا على انقلاب أتوبيس مدارس في مدينة نصر، ضرورة مواجهة ظاهرة تعاطي سائقي والميكروباصات للمواد المخدرة. الأتوبيساتوالميكروباصاتالمخدرة.





وأضاف فاروق المقرحي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى المصرية، :" لابد ان يكون هناك مسؤولية إشرافية من المدرسة على سائقي أتوبيسات المدرسة لأنهم يحملون اوراح أطفال".





وتابع فاروق المقرحي: " لابد أن توجه للسائق الذى يثبت تعاطيه مخدرات تهمة أخرى خلاف التعاطى، وهى تعريض المواطنين للخطر".





ومن جانبه ققال المستشار حسن حرك عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تعليقا على انقلاب أتوبيس مدارس في مدينة نصر، إنه تم تشكيل لجنة بعد حادث أتوبيس مدرسة في 2014 للكشف على سائقي المدارس والتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات.





وأضاف حسن حرك، :" تم إجراء تحليل مخدرات العام الدراسي الماضي لـ 6 ألاف سائق مدرسة بنسبة تعاطي وصلت لـ 2.8% من السائقين".





وتابع حسن حرك: "فور ثبوت تعاطي السائق للمخدرات يتم إنهاء خدمة السائق ويتم اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده ويتم إحالته للنيابة العامة ولا يتم الاكتفاء بفصله فقط من المدرسة".