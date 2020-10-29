تامر أمين عن فساتين الفنانات بـ الجونة: عرض أزياء محصلش.. فيديو

تساءل الإعلامي تامر أمين، عن رأي الفنان محمد ثروت في فساتين الفنانات بمهرجان الجونة، قائلًا "كلمنا كده عن فساتين الجونة يا أبو ثروت؟".





وقال "ثروت"، في مداخلة هاتفية برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "فساتين الجونة ملعلطة، الفنانات قمة فى الذوق والشياكة".





ورد تامر أمين على الفنان محمد ثروت، قائلًا "كرنفال وعرض أزياء محصلش".





وأضاف "ثروت"، أنه متواجد فى مهرجان الجونة السينمائي لأول مرة، مؤكدًا أن المهرجان يضم مجموعة كبيرة من النجوم الكبار، ومن جميع دول العالم.





وأكد أن المهرجان يعد ملتقى ثقافيا وفنيا كبيرا فى مصر والعالم، لافتا إلى أن اختيار الأفلام المشاركة فى المهرجان تم بعناية كبيرة من المنظمين.





وأشار إلى أن إدارة مهرجان الجونة نجحت فى اختيار المكرمين من الفنانين بينهم الراحلة رجاء الجداوي والراحل حسن حسنى.



