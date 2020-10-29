احذر من عدم مراقبة نظام التبريد على محرك السيارة



وقال خبراء الهيئة إن هناك عددا من الأسباب التي قد تؤدي إلى فشل نظام التبريد في أداء وظيفته ، ومنخا وجود تسريب في سائل نظام التبريد أو حدوث عطل لمضخة المبرد.



كما أن هناك عددا من المؤشرات التي تدل على وجود عطل في نظام التبريد ، ومنه لمبات الأعطال وبيانات الفحص ، والتي تظهر في لوحة عدادات السيارة.



ونصح الخبراء أنه في حالة اكتشاف مشكلة في نظام التبريد بإعادة تزويده بسائل التبريد أو حتى الماء في حال الضرورة تصل بالسيارة لأقرب مكز متخصص ، وذلك مع ضرورة اتخاذ الحذر من فتح غطاء الردياتير ،بسبب الضغط العالي وارتفاع درجة حرارة سائل التبريد.



ومن الضروري التأكد من شراء سائل التبريد المانسب للسيارة ، لان بعض الموديلات قد تتطلب مواد تبريد معينة ، والتي تلبي بعض المتطلبات الأساسية.







نظام التبريد في السيارة هو من أهم الانظمة التي تحافظ على المحرك من الاعطال ، والتلف لذلك يجب فحصه بشكل مستمر والتأكد من ثبات مستوى سائل التبريد وعدم تناقصه.كما نصحت مؤسسة ديكرا الألمانية للفحوصات الفنية قائدي السيارات بضرورة مراقبة نظام التبريد خاصة في الأيام شديدة الحرارة.