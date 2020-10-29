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أوصل الطلبات بـ 10 جنيهات.. سيدة مكافحة تعمل على دراجة هوائية بصحبة ابنتيها لكسب الرزق

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:27 ص
صدى البلد
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هاني حسين
كشفت السيدة سهى سعيد، عن كواليس عملها على دراجة هوائية لكسب الرزق عبر توصيل الطلبات إلى المنازل.

وقالت سهى سعيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، "عندي بنتين الأولى 6 سنوات، والثانية 5 سنوات".

وتابعت سهى سعيد "أنفق على ابنتي، وانفصلت عن أبيهما منذ فترة"، منوهة "حبيت أربي بناتي وأسعى لتوفير مصدر رزق لتربيتهم".

وأكدت سهى سعيد "فكرت في فكرة تجمع بين شغلي وتواجد بناتي معي، ففكرت في توصيل الطلبات للمنازل"، مضيفة "أوصل الطلب بـ 10 جنيهات".

واختتمت سهى سعيد "مقدرش اسيب بناتي مع حد غير موثوق فيه وعلى أن أقوم برعايتهم، والناس عرفني في المنطقة والجميع يتواصل معي لشراء الطلبات لهم".

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