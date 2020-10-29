محمد رمضان يشارك جمهوره بأحدث ظهور على السوشيال ميديا.. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان صورا جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.





وظهر باستايل جديد مبهج تفاعل معه كثر من المتابعين.





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و قام الجمهور بتهنئته بمناسبة المولد النبوى فى التعليقات منها:

كل سنه وانت طيب يا نجم

كل سنه وانت طيب يا عالمى

من نجاح لنجاح احلى حاجه فيك طموحك





وقدم "محمد رمضان" مؤخرًا فيديو من كواليس أغنيته الجديدة «الشرع حلل أربعة» والتي يقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب في الإمارات، وسبق وأن أوضح: «من دبي بدأنا التحضيرات لتصوير فيديو كليب الشرع حلل أربعة».





حقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 37 مليونا و492 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.

ويشارك مع محمد رمضان في غناء الكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.





والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.

https://www.facebook.com/1517975605150361/posts/2970316269916280/?extid=0&d=n