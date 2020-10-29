AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد رمضان يشارك جمهوره بأحدث ظهور على السوشيال ميديا.. شاهد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:36 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر الفنان محمد رمضان صورا جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وظهر باستايل جديد مبهج تفاعل معه كثر من المتابعين.

اقرأ أيضا:


و قام الجمهور بتهنئته بمناسبة المولد النبوى فى التعليقات منها:
كل سنه وانت طيب يا نجم
كل سنه وانت طيب يا عالمى
من نجاح لنجاح احلى حاجه فيك طموحك

وقدم "محمد رمضان" مؤخرًا فيديو من كواليس أغنيته الجديدة «الشرع حلل أربعة» والتي يقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب في الإمارات، وسبق وأن أوضح: «من دبي بدأنا التحضيرات لتصوير فيديو كليب الشرع حلل أربعة».

حقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 37 مليونا و492 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.
ويشارك مع محمد رمضان في غناء الكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.
https://www.facebook.com/1517975605150361/posts/2970316269916280/?extid=0&d=n

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يا حبيبي لـ محمد رمضان تتخطى 12 مليون مشاهدة على يوتيوب

يا حبيبي لـ محمد رمضان تقترب من 16 مليون مشاهدة على يوتيوب

شاهد.. محمد رمضان يستعرض سياراته الفارهة وهاتفه المصنوع من الذهب

يا حبيبي لـ محمد رمضان تقترب من 32 مليون مشاهدة على يوتيوب

محمد رمضان يبدأ تصوير أغنية "الشرع حلل أربعة"

يا حبيبي لـ محمد رمضان تتخطى الـ 34 مليون مشاهدة على يوتيوب

ترشيحاتنا

إسلام صادق: وزير الرياضة حسم الجدل حول قرار مركز التسوية بخصوص لائحة الزمالك

بفستان جرئ.. جوهرة تثير الجدل بإطلالة مثيرة

شريف عبد المنعم: هناك من يحرّض رمضان صبحي.. ولم أحسم خوض انتخابات الأهلي

بعد اختراق حملة ترامب.. مايكروسوفت تعلن إحباط هجوم إلكتروني كبير مصدره إيران

أخبار الفن | لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا.. هدى الاتربي بإطلالة مفاجئة.. سارة حناشي مثيرة في الجونة بعد الكاش مايوه

خبير لوائح: قرار مركز التسوية ببطلان لائحة الزمالك كان متوقعا لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجبته سرا.. مراهقة تخفي رضيعها حديث الولادة داخل ثلاجة خوفا من والديها

لإسعاد طفلة مريضة.. موقف لا ينسى من الطاقم الطبي في مستشفى لعلاج السرطان.. فيديو وصور

علي الطيب يدعم مؤمن زكريا في مهرجان الجونة.. شاهد